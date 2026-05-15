Conmoción en Valle Fértil por el brutal asesinato de una perra que había parido hacía poco

La indignación y el dolor atraviesan por estas horas a vecinos de Valle Fértil y a organizaciones proteccionistas de San Juan. En las últimas horas se conoció un estremecedor caso de maltrato animal ocurrido días atrás en ese departamento. Según denunciaron públicamente, una perra que había sido madre recientemente fue encontrada ahorcada de un árbol, mientras que sus cachorros quedaron solos y en una situación de extrema vulnerabilidad.

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El hecho ocurrió el miércoles pasado, aunque tomó mayor repercusión este viernes luego de que la proteccionista sanjuanina Verónica Cayo difundiera el caso a través de sus redes sociales para reclamar justicia y visibilizar lo sucedido.

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“Una persona sádica, enferma, ahorcó esta perrita dejando sus crías. Después de varios intentos la Policía tomó la denuncia”, expresó la mujer en una publicación que rápidamente generó repercusión y cientos de comentarios de repudio.

De acuerdo a lo relatado por Cayo, la denuncia formal demoró en ser recibida, situación que provocó aún más malestar entre vecinos y rescatistas, quienes reclamaron una respuesta inmediata ante la gravedad del episodio.

Mientras esperan la intervención de la Policía Ecológica para avanzar con la investigación, el veterinario Gabriel Zerba se presentó para constatar y certificar oficialmente la muerte del animal.

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El caso volvió a poner en debate la violencia contra los animales y la necesidad de actuar rápidamente ante denuncias de este tipo. “Este hecho aberrante no puede naturalizarse”, sostuvo la proteccionista, quien además dejó una reflexión que se multiplicó entre usuarios de redes sociales: “Hoy fue un animal, mañana puede ser una persona”.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre posibles sospechosos o personas detenidas por el hecho.