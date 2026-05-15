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Presupuesto de Milei

Ajuste nacional en rutas: la obra de Ruta 40 Sur en San Juan pierde más de $2.000 millones

Con sólo un 8% de avance y deudas que se arrastran desde el año pasado, la obra estratégica sufrió una nueva quita presupuestaria por parte del Gobierno Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La obra de la Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza, contempla la construcción de una moderna autopista. El tramo de Sarmiento está suspendido desde marzo.&nbsp; &nbsp;

La obra de la Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza, contempla la construcción de una moderna autopista. El tramo de Sarmiento está suspendido desde marzo. 

 

El Gobierno Nacional formalizó un importante recorte en los fondos destinados al mantenimiento y construcción de rutas en todo el país, una medida que afecta de manera directa a San Juan. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se dispuso una reasignación de partidas que implica una quita de casi 30.000 millones de pesos para rutas nacionales. Lo más llamativo de esta medida es que se conoció apenas doce días después de que el propio Adorni se presentara en la Cámara de Diputados Nacional para brindar un informe de gestión, donde había anunciado diversas acciones gubernamentales para el sector vial.

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En el caso específico de la Ruta 40 Sur, el recorte presupuestario asciende a exactamente 2.025.729.177 pesos. Este ajuste recae sobre la obra de la Autopista Tramo Sur, específicamente en la Sección II que une las localidades de Cochagual y Tres Esquinas, en Sarmiento, que está con labores suspendidas desde principios de marzo, dejando a cerca de un centenar de obreros en ascuas.

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Aunque este proyecto tenía asignado para el año 2026 un presupuesto total de más de 24.755 millones de pesos y cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Nación decidió disminuir los recursos previstos para este año pese a la importancia estratégica del corredor.

La situación de la Ruta 40 Sur ya era complicada antes de este anuncio, ya que los trabajos se encuentran paralizados desde hace un mes y medio. Esta detención fue consecuencia de la falta de pago de los certificados de obra por parte de Vialidad Nacional a la unión de empresas encargada de los trabajos, una deuda que se viene acumulando desde septiembre del año pasado. Como resultado de esta parálisis y de la falta de presupuesto para continuar, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informó en su momento el despido de 95 obreros que se desempeñaban en el lugar.

La obra es fundamental para San Juan y la región, ya que busca transformar en autopista de cuatro carriles un tramo de unos 26 kilómetros en el departamento Sarmiento para mejorar la seguridad vial y la logística con Mendoza. Sin embargo, después de más de dos años de ejecución, el proyecto apenas presenta un avance del 8% y se detuvo justo antes de comenzar la construcción de tres puentes clave para la traza.

El gobernador Marcelo Orrego viene hace semanas gestionando ante autoridades nacionales para intentar destrabar el conflicto. Si bien reconoce que la responsabilidad es estrictamente de la Nación por ser una ruta nacional y el garante de los fondos del BID, el mandatario dijo que no se quedará de brazos cruzados. Orrego afirmó en su momento haber recibido el compromiso de funcionarios nacionales de que la obra se reactivará próximamente, entendiendo que el proyecto no solo es vital para el tránsito, sino que también funciona como un motor generador de empleo para ingenieros y proveedores locales. El objetivo final de la provincia sigue siendo completar no solo este sector, sino también los tramos restantes que conectan con Pocito y con el límite interprovincial con Mendoza.

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