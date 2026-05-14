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Inversiones mineras

RIGI para Minera San Jorge: el proyecto de cobre vecino a San Juan que reactivará la minería en Mendoza

La Nación aprobó el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI con una inversión de 891 millones de dólares. Detrás del proyecto aparece el empresario José Luis Manzano, que ya desembarcó en San Juan en busca de cobre.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el aval para ingresar al RIGI y prevé inversiones por US$891 millones.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el aval para ingresar al RIGI y prevé inversiones por US$891 millones.

A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, confirmó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, de Minera San Jorge, ubicado en Uspallata. Junto con el también entró al RIGI la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy.

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En el caso del yacimiento mendocino -vecino a los grandes desarrollos cupríferos de San Juan-, la inversión aprobada asciende a los 891 millones de dólares. Por su parte, la iniciativa en suelo jujeño asciende a los 1.241 millones de dólares.

Según detalló el ministro en la red social X, "entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos". Con estas incorporaciones, ya son 16 los proyectos aprobados bajo este marco normativo, sumando un total cercano a los 30.000 millones de dólares en inversiones, mientras que otros 20 expedientes permanecen aún en etapa de evaluación.

El proyecto minero San Jorge, rebautizado el año pasado como PSJ Cobre mendocino- pertenece al empresario José Luis Manzano, y el año pasado en agosto se sometió a un extenso proceso de debate social y ambiental de seis días, con más de 2.000 oradores para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental.

Recién en diciembre pasado accedió al permiso ambiental en una tensa jornada en la legislatura, con amplio despliegue policial y una multitudinaria participación de ambientalistas y antimineros en la capital mendocina.

El nexo de Manzano con San Juan

El proyecto San Jorge es impulsado por el empresario José Luis Manzano, que también tiene presencia en esta provincia: hace un par de años el grupo Integra Capital concretó un fuerte desembarco en San Juan bajo la denominación legal de “Aguilar San Juan”.

La firma ya ha tomado posesión de tres áreas mineras – a las que sumó luego otras dos en una licitación posterior- en zonas altamente prometedoras de los departamentos de Iglesia y Calingasta. En todos los casos el objetivo es la búsqueda de cobre. El grupo mendocino también tiene proyectos mineros en Jujuy y en otros países, consolidando a Manzano como un actor clave en el mapa minero regional.

El cobre de Mendoza

El proyecto San Jorge, situado en Uspallata, ya cuenta con el aval legislativo de la Ley 7.722 desde diciembre de 2025, según informó MDZ, un paso que Caputo calificó como un éxito provincial para "viabilizar la minería".

Técnicamente, la mina tiene capacidad para procesar 10 millones de toneladas de mineral anuales, con una producción estimada de 40.000 toneladas de cobre fino. La vida útil inicial se proyecta en 16 años, con potencial de extenderse hasta tres décadas.

Se estima que la construcción de la planta demandará entre 18 y 24 meses, alcanzando un pico de 3.900 trabajadores durante la obra y manteniendo unos 2.400 empleos durante la fase operativa.

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