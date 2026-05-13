Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

Personal de la Comisaría 27ª inició un sumario por tenencia ilegítima de arma de fuego tras un incidente registrado este miércoles en la Escuela Campaña del Desierto, ubicada en el Barrio Smata. Un alumno de 11 años ingresó al establecimiento con una pistola de aire comprimido, lo que motivó la intervención de las autoridades escolares y policiales. Esto es una situación que ha ocurrido en muy pocas oportunidad, lo que activó inmediatamente medidas de precaución por parte de la institución y las fuerzas de seguridad.

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Según fuentes policiales, el suceso tuvo lugar aproximadamente a las 8:00 horas durante el horario de ingreso al edificio escolar situado en la intersección de calles Virgen de Lourdes y Perito Moreno. De acuerdo al informe oficial, una docente fue alertada por el padre de otro estudiante sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor.

Tras ser abordado en el aula, el alumno hizo entrega de una pistola de material plástico color negro, aparentemente de CO2. El objeto fue puesto bajo custodia inmediata en la dirección del colegio para garantizar la seguridad del alumnado.

Cabe destacar que la información fue proporcionada por un parte de Relaciones Policiales, a través de WhatsApp, que luego eliminaron.

La directora de la institución procedió a radicar la denuncia formal en representación de la seguridad pública del establecimiento.

Dada la edad del menor involucrado, las actuaciones quedaron a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, bajo la supervisión del secretario Dr. Carlos Ponce. La justicia busca determinar la procedencia del elemento secuestrado y evaluar las responsabilidades correspondientes en el marco de la protección integral de los menores.

Por otra parte, fuentes judiciales confirmaron que, en el transcurso de la siesta, fueron notificados sobre la presencia de un arma de aire comprimido en la escuela. De este modo, las fuerzas de seguridad fueron al establecimiento, retuvieron la pistola y confirmaron que no era un arma de fuego ni de guerra. Indicaron que, si hubiese sido un arma de fuego, la causa penal iniciada no hubiera prosperado porque el chico es menor de edad.

Detallaron que desde el ámbito de la Justicia iniciarán un sistema de protección que busca articular acciones con la escuela para determinar si el niño está atravesando algún conflicto a nivel familiar o escolar. Manifestaron que el objetivo de identificar estos conflictos es evaluar si el alumno requiere un abordaje de gabinete (intervención de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales) o alguna medida específica de protección y acompañamiento para su situación particular.