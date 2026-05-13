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Justicia sanjuanina

De un solo tirón, el Consejo de la Magistratura cubrirá las dos vacantes de la Cámara de Paz Letrada

Tras la muerte de Juan Luis Romero y tras la renuncia de Víctor Bazán, la Cámara que atiende la demanda de diversos fueros quedó con dos jueces menos y, por lo tanto, fuentes calificadas anticiparon que en un mismo concurso se buscará a los sustitutos.

Por Luz Ochoa
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Tras la reciente muerte del juez Juan Luis Romero y la renuncia del juez Víctor Bazán, que finalmente se jubiló por incapacidad sobreviniente, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada quedó en una situación crítica. Sin embargo, fuentes calificadas señalaron que el Consejo de la Magistratura tomó nota y, por ello, anticiparon que en un mismo concurso se cubrirán las dos vacantes.

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Es que, actualmente, la Cámara que atiende la demanda de diversos fueros funciona con un solo juez titular, Fernando Vargas, y dos magistrados subrogantes, quienes deben dividir su tiempo entre sus salas de origen y la repartición judicial que resuelve las apelaciones. Ese escenario expuso una tensión estructural en el tribunal que, lejos de tratar cuestiones menores, absorbe una de las cargas de trabajo más altas del sistema judicial.

Con el fallecimiento de Romero, la realidad se volvió más compleja, pues los problemas de salud de Bazán obligaban su ausencia y, como todo dependía de ANSES, la resolución parecía incierta. Frente a ello, los lugares de los jueces ausentes habían sido cubiertos por Abel Soria, que es vocal de la Sala I del fuero civil, y por Juan Carlos Pérez, que es presidente de la Sala III.

No obstante, en los últimos días, se conoció que el trámite se destrabó y, por tanto, el camarista renunció por invalidez. Bazán había presentado la renuncia condicionada en febrero de 2025 y dependía de la aprobación del papeleo previsional. Ello permitió su salida y abrió una nueva vacante en la Cámara.

Aunque suele asociarse a conflictos de menor cuantía, la Justicia de Paz Letrada abarca un universo amplio y diverso. Interviene en cuestiones de familia, como cuotas alimentarias en departamentos alejados del Gran San Juan; casos de violencia familiar; procesos sucesorios; ejecuciones fiscales y privadas, sin límite de monto; y apelaciones de juzgados de faltas de toda la provincia (excepto Capital, que tiene su propio sistema de apelación entre juzgados).

Esto implica que la Cámara recibe causas provenientes de unos 25 juzgados de paz distribuidos en todo el territorio provincial. “Hay una idea errónea de que son contravenciones simples, pero muchas causas tienen un alto nivel de complejidad”, señalaron desde el fuero. Además, destacaron que, a diferencia del fuero civil, que cuenta con cuatro salas, la Cámara de Paz funciona con una sola, lo que agrava el impacto de cada vacante.

Dos semanas atrás, el organismo presidido por Juan José Victoria anunció el concurso para cubrir el cargo del magistrado que falleció el 6 de abril de último. El 8 de mayo se cerraron las inscripciones para los interesados y, ahora, se espera que se realice el llamado para cubrir el otro cargo vacante.

Tras las últimas novedades, desde adentro se mostraron aliviados y animados por lo que celebraron la iniciativa. "Esperemos que el proceso se encamine sin demoras", dijeron.

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