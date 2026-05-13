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Testimonio

Adorni habría pagado 21.000 dólares en efectivo por un alquiler en Indio Cua

Lo afirmó el dueño de una propiedad del country ante el fiscal Pollicita. Adorni alquilaba esa casa mientras refaccionaba la suya.

Por Agencia NA
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Un nuevo testigo declaró en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: José Rodríguez, dueño de una casa del country Indio Cuá, confirmó que el jefe de Gabinete le alquiló la propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras refaccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz.

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Según el testimonio que brindó Rodríguez, este miércoles por la mañana, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, esa cifra pertenece a la suma de dos contratos de alquiler que pagó Adorni para permanecer allí, mientras, a pocos metros, se llevaban a cabo las reformas de su propiedad por 245.000 dólares, según la declaración del contratista Matías Tabar.

El detalle de los alquileres informales revelados ante la Justicia incluye un primer contrato temporal firmado en octubre del año 2023, por un monto de 5.600 dólares en efectivo para veranear a principios de 2024, momento en que ya ejercía como vocero presidencial.

Posteriormente, se llevó adelante un acuerdo por el alquiler principal de 13.000 dólares en efectivo, para permanecer en el country Indio Cuá mientras refaccionaba la casa que Adorni había comprado por 120.000 dólares.

Asimismo, hubo una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales, debido a las demoras en la obra que comandaba Tabar, por la cual el funcionario tuvo que pagar 2.400 dólares más en efectivo.

Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21.000 dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano; la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y los investigadores judiciales se encuentran analizando estas operaciones para determinar si se corresponden al patrimonio declarada por el jefe de Gabinete.

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