La mediática concejala Leila Gianni aseguró que la justicia cerrará la causa contra Manuel Adorni

La concejal de La Libertad Avanza por La Matanza, Leila Gianni, se pronunció firmemente en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a las recientes investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Durante una reciente entrevista, la dirigente rechazó las acusaciones y sostuvo que existe una "operación mediática sistemáticamente apuntada" contra el funcionario.

Gianni, quien pasó de militar a Sergio Massa a LLA sin solución de continuidad, fue enfática al aclarar el estado procesal del jefe de Gabinete, señalando que, a pesar de la repercusión en los medios, Adorni no enfrenta una imputación formal ni está procesado. Según la concejal, el funcionario está colaborando activamente con la justicia: “Manuel está aportando todo en el juzgado, lo continuará aportando y esta causa se va a caer como se cayó la otra”, vaticinó.

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La dirigente cuestionó la validez de los datos revelados en la investigación, argumentando que muchos de los señalamientos carecen de pruebas concretas y se basan en rumores. “Hay un montón de cosas que no están ni siquiera probadas, que son: se dice, se dice, se dice... pero no hay sentencia alguna”, afirmó, advirtiendo además sobre el impacto negativo que la presión mediática puede tener en el desarrollo de causas federales al "jorobar la prueba".

Uso de recursos públicos y ética oficialista

Uno de los puntos de mayor tensión en el debate fue el uso de bienes estatales, específicamente el traslado de la esposa de Adorni en un avión oficial. Sobre este punto, Gianni aseguró que "no hubo delito" y recordó que la causa relacionada con este hecho ya fue archivada por la justicia. Si bien evitó profundizar en los motivos personales del viaje por desconocer los detalles, reafirmó que la postura del Gobierno ante la corrupción es de "tolerancia cero".

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En ese sentido, Gianni citó la línea ética marcada por el presidente Javier Milei, asegurando que ante hechos comprobados de malversación, la respuesta es inmediata: “Si yo encuentro a alguien dentro de mi gabinete choreando, lo primero que hago es pegarle una patada”, expresó, diferenciando los rumores mediáticos de los delitos probados.

Defensa de las medidas en Casa Rosada

Finalmente, la concejal justificó otras decisiones polémicas, como la redefinición de reglas y el cierre de la sala de periodistas en la Casa Rosada. Gianni sostuvo que la medida fue necesaria debido a comportamientos inapropiados: “No se puede hacer eso. Estaban espiando. En cualquier país del mundo eso no está bien”, concluyó, defendiendo la necesidad de establecer límites claros para evitar que este tipo de situaciones se repitan.