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Congreso

Oficializaron la sesión para emplazar los informes y la remoción de Adorni: Quórum muy complicado

Bloques opositores negociarán el quórum hasta último momento. Quiénes podrían darlo, y quiénes están en duda. El PRO iría en ayuda del jefe de Gabinete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó la convocatoria a una sesión especial para este jueves 14 de mayo a las 11:00 horas, con el objetivo de tratar una serie de proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa, impulsada originalmente por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas), pone el foco en presuntas irregularidades patrimoniales y el uso indebido de bienes públicos por parte del funcionario.

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El temario: De pedidos de informes a la moción de censura

La sesión abordará cuatro expedientes centrales:

  • Informes verbales: Sobre el presunto uso irregular de bienes del Estado y fondos públicos (presentado por Germán Martínez, de Unión por la Patria).
  • Situación patrimonial: Un pedido de informes sobre la declaración jurada de Adorni (impulsado por Pablo Juliano).
  • Moción de censura: Una iniciativa del Frente de Izquierda que busca la remoción del funcionario.
  • Inconsistencias patrimoniales: Un segundo pedido de informes verbales sobre el patrimonio del ministro coordinador (de Esteban Paulón).

Estos cuestionamientos se han intensificado tras conocerse detalles de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que incluye refacciones en una vivienda en el country Indio Cuá por un valor estimado de 245.000 dólares en efectivo, y la compra de un departamento en Caballito financiado por las propias vendedoras.La batalla por el quórum: Números ajustados y aliados divididosPara iniciar la sesión, la oposición necesita alcanzar el piso reglamentario de 129 diputados. Actualmente, el escenario se encuentra "frío" y sin garantías de éxito.

  • Quiénes darían quórum: El bloque de Unión por la Patria (UxP), con sus 93 integrantes, será el principal aportante de bancas, aunque no firmó la petición original y busca ampliar el temario a temas de salud y empleo. Se sumarán sectores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Defendamos Córdoba. También se prevé la presencia de Marcela Pagano (Coherencia), Martín Lousteau y Lourdes Arrieta.
  • Quiénes NO darían quórum: Como era de esperar, La Libertad Avanza no bajará al recinto. Tampoco lo harán la Unión Cívica Radical (UCR) liderada por Pamela Verasay, Innovación Federal, ni los bloques de Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) y el santacruceño José Luis Garrido. Del mismo modo, legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba (Llaryora) y Salta (Sáenz) ya adelantaron que no darán el quórum.
  • Las incógnitas: Persisten dudas sobre monobloques como Adelante Buenos Aires (Karina Banfi) y el MID de Oscar Zago, quienes han sido críticos del Gobierno pero mantienen su alianza formal.

El rol del PRO: Crítica discursiva, pero alianza parlamentaria

A pesar de un comunicado reciente donde el partido se desmarcó de la gestión libertaria y criticó el rol de Adorni, la estrategia en el Congreso parece no haber cambiado. Desde la conducción del bloque, liderada por Cristian Ritondo, se dejó trascender que mantendrán su postura de aliados de La Libertad Avanza y la mayoría se inclina por no asistir a la sesión.

Existen, sin embargo, dudas sobre algunos integrantes cercanos a Patricia Bullrich, como José Núñez y Sergio Capozzi, cuya presencia aún no está garantizada.

Contexto judicial

Mientras el Congreso debate, la Justicia avanza: ya se ha levantado el secreto fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El funcionario, por su parte, se escudó en la confidencialidad de la causa judicial durante su último informe de gestión, asegurando que demostrará que no cometió ningún delito. Se espera que presente su declaración jurada de 2025 antes del 31 de julio.

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