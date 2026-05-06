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Redes sociales

Milei salió al cruce de versiones sobre la salida de Adorni

El Presidente en redes sociales desmintió que Pablo Quirno reemplace al jefe de Gabinete.

Por Agencia NA
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Con una situación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito que suma novedades semana a semana, Manuel Adorni, el jefe de Gabenete, sigue contando con el total respaldo de Javier Milei. El Presidente, este miércoles, volvió a ratificarlo en el cargo y dar por tierra versiones de recambio en el área que coordina ministerios, con muchas críticas al periodismo.

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A través de su red social predilecta, X, el jefe de Estado se hizo eco de una versión que dio cuenta que Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, pidió que el canciller Pablo Quirno ocupe el puesto del ministro coordinador.

Milei respondió: “Otra pelotudez atómica de las basuras inmunas (95) que se llaman periodistas”, dijo en primer término. Luego, remarcó desde la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos: “He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”.

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También el economista compartió distintos posteos de la diputada nacional Lilia Lemoine, que en medio de la difusión de las novedades de la causa de Adorni salió en defensa del ex vocero presidencial y criticó que los medios buscan que de un paso al costado.

“Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE. ¿Después que sigue? ¿Bajate Javier?”, le preguntó al periodista Esteban Trebucq.

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