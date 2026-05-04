El patrimonio de Adorni acumula, entre gastos y deudas, más de 800.000 dólares

La investigación por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa revelando nuevos desembolsos que no coinciden con sus ingresos: en estas últimas horas se conoció que su patrimonio acumula, entre gastos y deudas, más de 800.000 dólares.

Causa Caso Adorni: el contratista de la casa del country dijo que recibió 245.000 dólares en efectivo en concepto de refacciones

En una investigación periodística publicada por el diario La Nación se difundió que el origen de los primeros consumos y compras comenzó a partir de marzo de 2024, es decir, tres meses después de asumir como vocero presidencial de la presidencia de Javier Milei.

Estos datos demuestran que existen irregularidades en la adquisición de bienes, dado que su sueldo como funcionario público fue de $3.5 millones hasta enero de este año, momento en que comenzó a percibir $7.1 millones por disposición de un decreto firmado por el propio Presidente.

Hasta el momento, los pagos ya realizados por Adorni están relacionados con inmuebles y viajes: abonó 245.000 dólares en efectivo en concepto de las refacciones realizadas en su casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cua; además, se suman 120.000 dólares por la compra de ese mismo inmueble y otros 5.000 por el ingreso al country.

También se encontraron 60.000 dólares entre la seña del departamento situado en el barrio porteño de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca; también se informó la cifra de 27.658 dólares destinados a viajes al exterior y 6.000 dólares en una escapada a Bariloche, Río Negro.

Por el momento, las deudas actuales pertenecen a la primera hipoteca, que son 70.000 dólares más intereses; otros 200.000 dólares (sin intereses) por la segunda hipoteca; y 65.000 dólares por un acuerdo “de palabra” con un desarrollador inmobiliario.

Anteriormente, el funcionario y su esposa Bettina Angeletti incorporaron al 50% una camioneta modelo 2021, en marzo de 2024. Según indicaron, el origen de los fondos estaba vinculado a la “venta de activos” sin mayor detalle. El valor de mercado de un vehículo usado de ese estilo es aproximadamente de 25.000 dólares.

En junio de 2024, Adorni viajó junto a su familia a Bariloche y tomaron sus vuelos por Aerolíneas Argentinas con un valor de $1.737.432; pasaron una estadía de cinco noches en el Hotel Llao Llao por $4.931.993,97 y, entre excursiones y comidas, gastaron $2.435.344. El total de este viaje suma más de 9 millones de pesos.

Según la investigación periodística, la familia volvió a Buenos Aires sin pagar nada de lo consumido; sin embargo, la deuda se canceló tres meses después desde una cuenta bancaria. En ese momento el sueldo de Adorni como vocero presidencial era de tres millones de pesos netos, mientras que su esposa figuraba como monotributista en una categoría baja.