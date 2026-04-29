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Congreso

Manuel Adorni descarta renunciar: "Por el contrario, estoy acá dando la cara"

Adorni rechazó la posibilidad de dejar el cargo antes una pregunta de legisladores opositores.

Por Agencia NA
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de presentar la renuncia a su cargo y señaló: “Por el contrario estoy acá dando la cara”.

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Ante el pedido de renuncia del diputado opositor Pablo Juliano de Provincias Unidas, Adorni ratificó que continuará en su cargo como jefe de Gabinete de Ministros.

Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, aseguró el funcionario.

Al responder el segundo tramo de preguntas, Adorni dijo que “el Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”.

Juliano le disparo a Adorni que “encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?”.

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