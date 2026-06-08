Milei irá con Adorni a Córdoba para ver ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos

Epresidente Javier Milei viajará este miércoles a la provincia de Córdoba para asistir a la etapa operativa del ejercicio militar conjunto con los Estados Unidos”Daga Atlántica”. La actividad forma parte de un programa de adiestramiento binacional que fue debidamente autorizado por el Gobierno nacional, y contará con la destacada presencia de funcionarios argentinos y autoridades estadounidenses.

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El mandatario nacional estará acompañado durante la jornada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el jefe del Ejército, Carlos Presti.

Este entrenamiento, que se desarrolla en distintas unidades militares de todo el país, tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa. Un nuevo gesto de alineamiento de parte de la gestión libertaria con la Casa Blanca.

A su vez, la Casa Rosada confirmó que el presidente Javier Milei encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el “Tributo al Rebe de Lubavitch”, en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

El economista, quien mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, será uno de los oradores principales del encuentro.