Milei no quiere una despedida al Indio Solari en Casa Rosada, ni en el Congreso, ni en Tecnópolis

La muerte de Carlos "Indio" Solari ha provocado una movilización popular espontánea en todo el país, pero la respuesta del Gobierno nacional se caracteriza por una marcada distancia institucional. A pesar del fervor de los seguidores que ya se concentran en Plaza de Mayo, la administración de Javier Milei ha descartado oficialmente el uso de edificios públicos para la despedida del músico.

Emocionante El mensaje que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se lo envió: "Qué tal si..."

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , fue el encargado de confirmar que el Congreso de la Nación no será el escenario para el último adiós al artista. Según el funcionario, tras realizar consultas con el Ministerio de Seguridad, se determinó que el Palacio Legislativo no cuenta con las condiciones de infraestructura y logística necesarias para un evento de tal magnitud.

Del mismo modo, la Casa Rosada fue descartada como sede para el funeral. Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo busca evitar que se repitan los desbordes populares ocurridos durante el velorio de Diego Maradona. Incluso la opción de Tecnópolis, sugerida por sectores de la oposición, fue desestimada por la administración libertaria.

Sin duelo nacional ni homenajes oficiales

A diferencia de lo ocurrido con otros ídolos populares, el Gobierno nacional no tiene previsto decretar luto nacional ni realizar acciones conmemorativas oficiales. Esta postura ha profundizado el contraste entre la gestión actual y el sentimiento de la militancia "ricotera", evidenciando una frialdad institucional que algunos sectores atribuyen a los fuertes cruces ideológicos mantenidos entre el artista y el universo libertario en los últimos años.

Desde la Casa Rosada se ha sugerido que prefieren que la familia traslade los restos fuera de la jurisdicción federal, mencionando la posibilidad de que la ceremonia ocurra en el territorio bonaerense bajo el control de Axel Kicillof.

Un fuerte operativo de seguridad en Plaza de Mayo

Mientras el debate político continúa, miles de fanáticos ya se reúnen en la Plaza de Mayo con banderas y cánticos para homenajear a su ídolo. Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, ha desplegado un operativo conjunto con la Ciudad de Buenos Aires que incluye camiones hidrantes, efectivos de la Policía Federal y Gendarmería.

Por su parte, la familia de Solari ha comunicado a través de las cuentas oficiales del artista que la despedida pública se realizará este sábado. Aunque todavía no han precisado la locación, aseguraron que buscarán un lugar amplio para que todos sus seguidores puedan darle el último adiós. Desde el Gobierno afirmaron estar "a disposición" de la familia, pero reiteraron las estrictas "restricciones de seguridad" que impiden el uso de sedes gubernamentales.