viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Distancia

Milei no quiere una despedida al Indio Solari en Casa Rosada, ni en el Congreso, ni en Tecnópolis

Tras la negativa del gobierno nacional de despedir a Carlos Solari en sitios oficiales, refuerzan la seguridad en Casa Rosada y Plaza de Mayo. Tampoco decretarán duelo nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La muerte de Carlos "Indio" Solari ha provocado una movilización popular espontánea en todo el país, pero la respuesta del Gobierno nacional se caracteriza por una marcada distancia institucional. A pesar del fervor de los seguidores que ya se concentran en Plaza de Mayo, la administración de Javier Milei ha descartado oficialmente el uso de edificios públicos para la despedida del músico.

Lee además
una reconocida abogada sanjuanina recordo sus anecdotas y su devocion por el indio solari
Conmoción

Una reconocida abogada sanjuanina recordó sus anécdotas y su devoción por el Indio Solari
el mensaje que el indio solari le grabo a messi y nunca se lo envio: que tal si...
Emocionante

El mensaje que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se lo envió: "Qué tal si..."

El Congreso y la Casa Rosada, fuera de los planes

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue el encargado de confirmar que el Congreso de la Nación no será el escenario para el último adiós al artista. Según el funcionario, tras realizar consultas con el Ministerio de Seguridad, se determinó que el Palacio Legislativo no cuenta con las condiciones de infraestructura y logística necesarias para un evento de tal magnitud.

Del mismo modo, la Casa Rosada fue descartada como sede para el funeral. Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo busca evitar que se repitan los desbordes populares ocurridos durante el velorio de Diego Maradona. Incluso la opción de Tecnópolis, sugerida por sectores de la oposición, fue desestimada por la administración libertaria.

Sin duelo nacional ni homenajes oficiales

A diferencia de lo ocurrido con otros ídolos populares, el Gobierno nacional no tiene previsto decretar luto nacional ni realizar acciones conmemorativas oficiales. Esta postura ha profundizado el contraste entre la gestión actual y el sentimiento de la militancia "ricotera", evidenciando una frialdad institucional que algunos sectores atribuyen a los fuertes cruces ideológicos mantenidos entre el artista y el universo libertario en los últimos años.

Desde la Casa Rosada se ha sugerido que prefieren que la familia traslade los restos fuera de la jurisdicción federal, mencionando la posibilidad de que la ceremonia ocurra en el territorio bonaerense bajo el control de Axel Kicillof.

Un fuerte operativo de seguridad en Plaza de Mayo

Mientras el debate político continúa, miles de fanáticos ya se reúnen en la Plaza de Mayo con banderas y cánticos para homenajear a su ídolo. Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, ha desplegado un operativo conjunto con la Ciudad de Buenos Aires que incluye camiones hidrantes, efectivos de la Policía Federal y Gendarmería.

Por su parte, la familia de Solari ha comunicado a través de las cuentas oficiales del artista que la despedida pública se realizará este sábado. Aunque todavía no han precisado la locación, aseguraron que buscarán un lugar amplio para que todos sus seguidores puedan darle el último adiós. Desde el Gobierno afirmaron estar "a disposición" de la familia, pero reiteraron las estrictas "restricciones de seguridad" que impiden el uso de sedes gubernamentales.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Interior del Camping de UDAP en Rivadavia.
Rivadavia

Podaba árboles en el camping de UDAP, se cayó y ahora se encuentra en coma luchando por su vida

Te Puede Interesar

Yamila Ponce, la imputada.
A los tiros

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia
Puesta a prueba

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia

Entre el dolor y la euforia: el último adiós de los fanáticos sanjuaninos al Indio Solari
Homenaje

Entre el dolor y la euforia: el último adiós de los fanáticos sanjuaninos al Indio Solari

En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: Hay mucha oferta falsa en redes sociales
Escenario

En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: "Hay mucha oferta falsa en redes sociales"

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia
Disputa

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia