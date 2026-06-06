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Para un hombre clave de Milei, "un millón de personas" vendrían a vivir a San Juan por el desarrollo económico

Federico Sturzenegger proyectó una fuerte migración desde el AMBA hacia el interior del país y ubicó a San Juan entre las provincias que protagonizarán el crecimiento. El funcionario ya había anticipado meses atrás que la provincia deberá prepararse para un boom económico impulsado principalmente por la minería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan volvió a quedar en el centro de las proyecciones económicas del Gobierno nacional. Esta vez fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que en los próximos 15 años alrededor de un millón de personas podrían radicarse en la provincia como consecuencia del crecimiento económico esperado para el interior del país.

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La afirmación fue realizada durante una entrevista con el economista Miguel Ángel Boggiano en Club de Inversores, donde el funcionario analizó los cambios demográficos que, según su visión, provocarán las transformaciones productivas impulsadas por la gestión de Javier Milei. "Estamos hablando de un millón de personas que se van a ir a Neuquén, un millón de personas se van a ir a San Juan", sostuvo Sturzenegger al referirse a una eventual migración desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia provincias con fuerte desarrollo económico.

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El interior como nuevo polo de crecimiento

Durante la entrevista, el ministro planteó que el AMBA perdería cerca de cuatro millones de habitantes en las próximas décadas debido a un proceso inverso al que ocurrió durante gran parte del siglo XX. Según explicó, durante años la población se concentró en Buenos Aires en detrimento de las economías regionales, pero ahora el fenómeno comenzaría a revertirse.

Para Sturzenegger, provincias como San Juan y Neuquén se convertirán en polos de atracción por la generación de empleo y mejores salarios. Incluso remarcó que este proceso ya estaría comenzando a observarse en algunas regiones vinculadas a actividades estratégicas como la energía y la minería.

Una visión que ya había expresado en San Juan

Las declaraciones no son nuevas dentro del discurso del funcionario. En octubre del año pasado, durante una visita a la provincia para apoyar la campaña de La Libertad Avanza, Sturzenegger ya había anticipado un escenario de fuerte expansión para San Juan.

En una entrevista concedida a Tiempo de San Juan, destacó especialmente el potencial minero local y aseguró que la provincia debía comenzar a prepararse para un crecimiento acelerado. "Neuquén hoy está viendo un proceso de inmigración, familias que se van a instalar ahí, un boom de actividad económica. Bueno, lo mismo va a pasar en los próximos cinco o diez años a San Juan", afirmó en aquella oportunidad.

La minería, el motor del futuro sanjuanino

El ministro ha señalado en reiteradas ocasiones que la minería será uno de los principales motores del desarrollo argentino durante las próximas décadas. En su paso por San Juan sostuvo que el sector podría generar hasta un millón de puestos de trabajo en todo el país y destacó la diferencia entre las exportaciones mineras argentinas y las de Chile para ilustrar el potencial de crecimiento.

Embed - Federico Sturzenegger en San Juan

Además, defendió herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que existe un fuerte interés de compañías internacionales por desembarcar en las provincias cordilleranas. En ese contexto, mencionó a San Juan como uno de los territorios mejor posicionados para recibir inversiones, junto con otras jurisdicciones mineras del país.

También vinculó ese desarrollo a la recuperación de infraestructura estratégica, como la red ferroviaria de cargas. En ese sentido, había asegurado que la reactivación del Belgrano Cargas necesariamente incluirá a San Juan, no solo para abastecer a la minería sino también para potenciar actividades productivas como el vino, las aceitunas y el pistacho.

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