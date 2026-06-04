El mensaje de Sturzenegger para Macri: "Es momento de alinearse detrás de Milei"

Federico Sturzenegger, actual funcionario del gobierno de Javier Milei y ex titular del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, fue consultado sobre los últimos movimientos del líder del PRO, que emerge como un posible candidato para 2027. O al menos como un entusiasta constructor de una fórmula que enfrente a la Libertad Avanza.

En una entrevista en Infobae a las Nueve, Sturzenegger evitó las comparaciones personales pero sostuvo que considera central acompañar el proyecto oficialista, al que definió como continuidad y superación de ideas impulsadas por el macrismo. Además, se refirió a la posición de Patricia Bullrich, a quien ubicó como una aliada totalmente integrada al gobierno actual.

El rol de Mauricio Macri y el llamado al encolumnamiento

Sturzenegger rechazó participar de juegos comparativos entre figuras, pero dedicó varios minutos a explicar su perspectiva sobre el lugar de Mauricio Macri en la coyuntura política. Aclaró que respeta al expresidente y que “también lo aprecia”, pero consideró que no es momento de profundizar en esas diferencias personales.

De forma directa, lanzó una definición: “Creo que es el momento de Javier. Creo que es el momento para alinearse detrás de un proyecto que me parece que representa muchas de las ideas que Mauricio quiso o hubiera querido empujar en su momento”. De este modo, instaló la idea de que el oficialismo recoge banderas del macrismo, pero con una capacidad de implementación distinta.

Frente a la pregunta sobre si prefiere a Macri o Milei, Sturzenegger se negó a elegir entre ambos y remarcó: “No voy a entrar en tu juego”. Sin embargo, insistió: “Nos alineamos y nos encolumnamos atrás de esto”, en referencia al liderazgo de Milei.

Patricia Bullrich: alineamiento total con el gobierno

Consultado sobre la postura de Patricia Bullrich, quien también ocupó cargos durante el gobierno de Macri y actualmente integra el gabinete de Milei, Sturzenegger fue contundente: “Sí, cien por ciento. Pero no cien por ciento, mil por ciento. Mil, mil por ciento”.

Con esa frase, despejó dudas sobre eventuales diferencias en el seno del oficialismo y destacó que la ministra de Seguridad respalda plenamente la gestión de Milei. Además, remarcó que el espacio no es monolítico, permitiendo la coexistencia de opiniones distintas, pero que quienes están en funciones ejecutivas muestran un alineamiento total.

La convivencia de opiniones dentro del oficialismo

Sturzenegger defendió la posibilidad de que existan distintos matices y opiniones dentro del espacio político que respalda a Milei. Señaló que “esto no es un espacio monolítico en el sentido que la gente no pueda tener distintas opiniones”. De este modo, planteó que la diversidad de perspectivas no implica una ruptura, sino una riqueza para el debate interno.

Al referirse a los alineamientos de figuras clave, el funcionario diferenció la autonomía que muestra Mauricio Macri, quien volvió a posicionar al PRO como alternativa, del compromiso pleno que observa en figuras como Bullrich. Sostuvo que “cada uno tiene la libertad de expresar lo que piensa”, pero insistió en que el liderazgo de Milei debe ser el eje para los sectores afines.

FUENTE: Infobae