martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

La llamativa comparación que lanzó Sturzenegger: "En unos meses somos Dinamarca"

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado estaba hablando de los cambios que se han implementando en la Inspección General de Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Inspección General de Justicia (IGJ) inició este martes una nueva fase de modernización en sus procedimientos registrales, sustituyendo la entrega presencial de documentación por un sistema digital integral.

Lee además
en san juan, viviendas para sortear y creditos para construir del ipv: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
caputo: aunque haya una guerra mundial o una invasion extraterrestre, kicillof nunca va a ser presidente
Enfático

Caputo: "Aunque haya una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Kicillof nunca va a ser presidente"

En este sentido, el organismo eliminó la obligación de presentar copias en papel para determinados trámites registrales y dispuso que la constancia de inscripción se genere y remita en formato digital, con firma digital. La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la propia entidad, la medida busca adecuar “el régimen registral a criterios de simplificación, proporcionalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la economía formal”. Y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida a través de sus redes sociales: “El Ministro @juanbmahiques (Juan Mahiques) y el titular de la IGJ @chuleramirez hacen otra guasa mejora en la IGJ. A este ritmo, más lo que han puesto en el proyecto de Ley de Sociedades, en unos meses somos Dinamarca en este tema".

Y graficó: “Si fuiste a IGJ, sufriste las copias protocolares. Sufriste achicar una fotocopia para dejar margen para los sellos del Estado. Sufriste llevar copias de documentos que el Estado ya tenía. Sufriste ir al escribano a certificar lo que IGJ te daba, para que ARCA — otro organismo del Estado — te lo aceptara. El Estado no confiaba ni en sus propios documentos".

“Mamita. Para empezar a limpiar esta locura la RG IGJ 5/2026 con firma de @chuleramirez elimina las copias simples y las copias protocolares. Se presenta 1 original, no 3. IGJ devuelve una plancha de inscripción digital, original, con plena validez jurídica. Sin papel extra. Sin absurdos. A otra cosa mariposa", concluyó el ministro.

La nueva disposición

El nuevo esquema no se aplicará de una sola vez. Según el artículo 9 de la resolución de la IGJ, regirá de manera gradual para los sujetos y actos registrables que se incorporen a un Cronograma de Implementación, que será publicado y actualizado en el sitio oficial del organismo.

Para los trámites que no ingresen en ese cronograma seguirá vigente el procedimiento previsto por la Resolución General IGJ N.º 15/24. Esa norma regulaba la tramitación íntegra en soporte papel, exigía copias simples y de margen ancho y requería la concurrencia presencial para retirar el instrumento inscripto, según los considerandos de la nueva resolución.

La resolución establece en su artículo 2 que el instrumento original deberá seguir presentándose con las formalidades ya previstas en el artículo 34 del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24, pero quedará eximida la obligación de acompañar copias exigida hasta ahora por el artículo 35 de esa misma norma.

Una vez practicada la inscripción, el original quedará incorporado al expediente administrativo y la IGJ generará una plancha de inscripción en soporte digital con los documentos inscriptos embebidos, firmada digitalmente por el funcionario competente, según el artículo 3. Esa plancha será la constancia del acto registral y se enviará al autorizado a través de la plataforma digital habilitada por el organismo.

La resolución agrega que ese instrumento remitido tendrá plena eficacia jurídica en los términos del artículo 11 de la Ley N.º 25.506 (Ley de Firma Digital). En los considerandos, la IGJ sostuvo que los documentos reproducidos en formato digital y firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier soporte son considerados originales y poseen valor probatorio como tales.

El organismo justificó el cambio al señalar que mantener en 2026 el requisito de aportar copias en papel “no satisface ninguna función útil de tutela” que no esté cubierta por el original presentado y por la plancha digital.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero

Industria textil: 7 de cada 10 máquinas están apagadas y la inversión productiva toca mínimos históricos

Axel Kicillof les prohibió a sus ministros y funcionarios que viajen a ver el Mundial

El patrimonio de Manuel Adorni: mientras se demora la declaración jurada 2026, la actual bajo la lupa

Patricia Bullrich vuelve a desafiar a Milei, ahora por el pliego de una candidata a jueza

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Reforma Laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentación para empresas y trabajadores

Reforma Laboral: cómo se financiarán las indemnizaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, viviendas para sortear y creditos para construir del ipv: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Así se encuentran los ladrones: en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco
Impactante

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Te Puede Interesar

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grobocopatel en Paren: elogios al crecimiento de San Juan, un pedido de más empuje económico y críticas a las formas de Milei video
Entrevista

Grobocopatel en Paren: elogios al crecimiento de San Juan, un pedido de "más empuje" económico y críticas a las formas de Milei

Milagro tras un violento choque en el lateral de la Ruta 40 con una policía como protagonista
En Capital

Milagro tras un violento choque en el lateral de la Ruta 40 con una policía como protagonista

Caso del nene positivo con cocaína en Pocito: condenan con cárcel al padre por las lesiones del menor
Tribunales

Caso del nene positivo con cocaína en Pocito: condenan con cárcel al padre por las lesiones del menor

En San Juan se dan 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género
Datos oficiales

En San Juan se dan 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género