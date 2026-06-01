lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislativas

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero

Si bien circulan versiones diferentes sobre cuál está más próxima a ingresar y tomar estado parlamentario, lo cierto es que todos coinciden en que "esta semana" es un parámetro temporal bastante acertado para el ingreso de ambos proyectos clave para el oficialismo.

Por Ana Paula Gremoliche
image (32)

Después de la novedad de que este jueves se trataría sobre tablas el proyecto de “Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la provincia de San Juan”, que busca autorizar a la provincia a contraer empréstitos para financiar obras, las noticias no para en la Cámara de Diputados. Según lo que informaron diferentes fuentes legislativas, esta semana tomarían estado parlamentario dos proyectos clave para el Gobierno provincial: la reforma electoral y la Ley de Desarrollo Local Minero. Aunque hay distintas versiones sobre qué proyecto estará listo primero, todo indica que ambos ingresarán esta semana.

Lee además
industria textil: 7 de cada 10 maquinas estan apagadas y la inversion productiva toca minimos historicos
Informe

Industria textil: 7 de cada 10 máquinas están apagadas y la inversión productiva toca mínimos históricos
axel kicillof les prohibio a sus ministros y funcionarios que viajen a ver el mundial
Decisión

Axel Kicillof les prohibió a sus ministros y funcionarios que viajen a ver el Mundial

Con respecto a la reforma electoral, el oficialismo está cerrando un proyecto que viene a completar el presentado en marzo por el Ejecutivo provincial. Además de incluir la derogación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), también incluye cambios clave como la incorporación de las internas partidarias no obligatorias para elegir candidatos y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos. De aprobarse esta ley, el Estado solo tendría que hacerse cargo del día electoral en sí, desde el punto de vista organizacional.

La idea del oficialismo es que este proyecto sea la "piedra basal" del próximo sistema electoral, ya que otros espacios presentaron otros regímenes. Uno de ellos es el del giojismo, presentado en el 2025, que apunta a la restauración de las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) como sistema de elección de candidatos. Otro es el del bloquismo, que "renovó" su proyecto este año y propuso una especie de "ley de lema reducida", llamado Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO).

Respecto a la Ley de Desarrollo Local Minero es un poco más complicado. Si bien el proyecto ya estaría completo, todavía existen ciertos detalles para pulir entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Esto sería por una serie de cuestionamientos de algunos sectores, sobre todo de cámaras relacionadas a la minería. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, una de las críticas surgió desde Iglesia, donde referentes de proveedores locales advirtieron que la definición de “local” incluida en el proyecto podría terminar perjudicando a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera.

Desde AITURIC, su presidente Alberto Grau señaló que existe un “grave error conceptual” en la interpretación del término dentro de la iniciativa que podría ingresar a Diputados la próxima semana.

En este contexto, el proyecto de ley establece distintas categorías de proveedores según su actividad, como bienes y servicios, industria y construcción. Además, fijará objetivos mínimos de participación local en la actividad minera: las operadoras deberán apuntar a contratar un 60% de proveedores sanjuaninos y garantizar un 80% de empleo local, porcentajes que se aplicarán de manera progresiva según la etapa de cada proyecto.

También se creará un Registro de Proveedores Mineros, de consulta obligatoria antes de cada contratación. Si una empresa decide contratar fuera de San Juan, deberá justificar que en la provincia no hay oferta disponible o competitiva. La norma incluirá sanciones por incumplimientos y prevé la conformación de un consejo consultivo para controlar su aplicación.

Seguí leyendo

El patrimonio de Manuel Adorni: mientras se demora la declaración jurada 2026, la actual bajo la lupa

Patricia Bullrich vuelve a desafiar a Milei, ahora por el pliego de una candidata a jueza

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Reforma Laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentación para empresas y trabajadores

Reforma Laboral: cómo se financiarán las indemnizaciones

Alivio fiscal: la recaudación de mayo creció 6,4% real y cortó nueve meses de caída

Adorni fijó una fecha clave para mostrar su patrimonio en plena causa judicial

Corrupción en ARSAT: quiénes son y cómo operaban los integrantes de "la banda de los mendocinos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
segun el gobierno, en 2025 se registro la tasa de homicidios mas baja de la historia
Estadísticas

Según el Gobierno, en 2025 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Llega El Niño y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno
Clima en el país

Llega "El Niño" y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno

Te Puede Interesar

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan
Histórico

Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Rivadavia

Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero
Legislativas

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad
Mercado

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad