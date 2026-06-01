Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

Un hacker engañó a un vecino de Capital y, con el cuento del amigo, lo estafó en más de 4.000.000 de pesos. Esto sucedió el domingo último y la trampa consistió en hacerle creer que le iba a vender dólares, cuando todo era una maniobra para que le transfiriera dinero.

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El damnificado es un hombre de 58 años, de apellido Manzano, revelaron fuentes judiciales. Todo sucedió el domingo último, cuando este vecino de la calle Cúneo, en Capital, recibió un mensaje de WhatsApp que aparentemente provenía de su amigo Alberto. Incluso le dio su apellido.

Esta persona le ofrecía venderle 3.000 dólares y, convencido de que hablaba con su amigo, Manzano aceptó la propuesta. Fue entonces cuando el supuesto amigo le envió el alias para concretar la operación, mientras que el ahora damnificado realizó una transferencia por 4.050.000 pesos al destinatario indicado.

Pasados unos minutos, después de efectuar el pago, revisó los datos de la cuenta a la que había enviado el dinero y advirtió que no coincidían con el nombre de su amigo, situación que despertó sus sospechas. Ante esa duda, se comunicó directamente con Alberto y descubrió que había sido víctima de una maniobra delictiva.

Su amigo le explicó que delincuentes informáticos habían hackeado su teléfono celular y utilizaban su cuenta de WhatsApp para contactar a familiares, amigos y conocidos con falsas ofertas de venta de dólares. El caso es investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.