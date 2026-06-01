lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude en Rivadavia

Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

El damnificado recibió el mensaje de un supuesto amigo que le ofreció venderle 3.000 dólares. Esa persona le dijo que transfiriera el dinero, pero todo era una trampa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hacker engañó a un vecino de Capital y, con el cuento del amigo, lo estafó en más de 4.000.000 de pesos. Esto sucedió el domingo último y la trampa consistió en hacerle creer que le iba a vender dólares, cuando todo era una maniobra para que le transfiriera dinero.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000
alertan en san juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del mundial 2026
Para tener en cuenta

Alertan en San Juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del Mundial 2026

El damnificado es un hombre de 58 años, de apellido Manzano, revelaron fuentes judiciales. Todo sucedió el domingo último, cuando este vecino de la calle Cúneo, en Capital, recibió un mensaje de WhatsApp que aparentemente provenía de su amigo Alberto. Incluso le dio su apellido.

Esta persona le ofrecía venderle 3.000 dólares y, convencido de que hablaba con su amigo, Manzano aceptó la propuesta. Fue entonces cuando el supuesto amigo le envió el alias para concretar la operación, mientras que el ahora damnificado realizó una transferencia por 4.050.000 pesos al destinatario indicado.

Pasados unos minutos, después de efectuar el pago, revisó los datos de la cuenta a la que había enviado el dinero y advirtió que no coincidían con el nombre de su amigo, situación que despertó sus sospechas. Ante esa duda, se comunicó directamente con Alberto y descubrió que había sido víctima de una maniobra delictiva.

Su amigo le explicó que delincuentes informáticos habían hackeado su teléfono celular y utilizaban su cuenta de WhatsApp para contactar a familiares, amigos y conocidos con falsas ofertas de venta de dólares. El caso es investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Temas
Seguí leyendo

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Atraparon a delincuentes en el techo de un local infantil y una constructora en pleno centro sanjuanino

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Un jefe policial aseguró que el narcomenudeo crece con rapidez en San Juan: en qué zonas

Un sereno fue golpeado y asaltado por ladrones dentro de una obra que cuidaba en Rawson

Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Amplían la denuncia por el Acueducto: fue una empresa sanjuanina la que alertó fallas en los caños

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi se encuentran los ladrones: en videos, como atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camion en angaco
Impactante

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Llega El Niño y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno
Clima en el país

Llega "El Niño" y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno

Te Puede Interesar

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan
Histórico

Hualilán ya produce oro: Challenger confirmó su primera colada en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Rivadavia

Un hacker le hizo el cuento del amigo por WhatsApp y lo estafó en $4.000.000

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero
Legislativas

Semana clave para el Gobierno provincial en Diputados: entrarían los proyectos de reforma electoral y de Desarrollo Local Minero

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad
Mercado

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad