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Flagrancia

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Los atraparon después de que ingresaron a una vivienda. Minutos antes habían sustraído las llaves de la casa del interior de una camioneta en un centro comercial de Desamparados. Este lunes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Daniel Arguello y Ricardo José María Carmona Morán (a la derecha), los dos condenados.

Franco Daniel Arguello y Ricardo José María Carmona Morán (a la derecha), los dos condenados.

Dos “abreautos” que fueron detenidos el viernes último tras sustraer las llaves de una casa del interior de un vehículo y luego saquear esa vivienda, en Rivadavia, fueron condenados este lunes. A pesar de que la autoría del robo fue probado, la defensa de los acusados propuso un juicio abreviado y ambos recibieron una pena de cumplimiento condicional, por lo que se fueron a sus casas.

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Los acusados fueron Ricardo José María Carmona Morán y Franco Daniel Arguello, quienes fueron apresados el viernes último en el barrio Municipal en Rivadavia. El fiscal Francisco Micheltorena los acusó del delito de robo agravado por uso de llave verdadera sustraída y este lunes fueron llevados a los tribunales de Flagrancia. En dicha audiencia, la abogada María Filomena Noriega, la defensora, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado y el juez Ricardo Moine condenó a los dos ladrones a la pena de 3 años de prisión condicional. Esto se debe a que ninguno de los dos registraba condenas anteriores.

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En la causa intervino el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI de Flagrancia.

En la causa intervino el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI de Flagrancia.

El hecho por el cual los detuvieron ocurrió alrededor de las 23:20 del viernes 29 de mayo. Quedó acreditado que ambos empleaban la modalidad de los ladrones que se llama "abreautos". Según la investigación, los delincuentes primero sustrajeron del interior de la camioneta de la damnificada las llaves de su vivienda y documentación con datos de su domicilio. El vehículo se encontraba estacionado en el predio de Patio Alvear, en las inmediaciones de avenida Libertador y Alvear, en Desamparados.

Con esas llaves en su poder, Carmona Morán, Arguello y un tercer sujeto que aún no fue identificado se dirigieron hasta la casa de la víctima, ubicada en calle Victoria del barrio Municipal. Llegaron a bordo de un Volkswagen Fox negro, que dejaron estacionado en las cercanías. Mientras Carmona Morán permanecía en el exterior haciendo de “campana”, Arguello y su cómplice ingresaron a la vivienda utilizando las llaves robadas.

Una vez dentro de la propiedad, los ladrones sustrajeron dinero y joyas pertenecientes a la familia. Además, manipularon las cámaras de seguridad instaladas en el comedor y en el fondo de la vivienda para evitar quedar registrados. Esta última acción llamó la atención del cabo Maximiliano Duarte, que prestaba servicio adicional de seguridad en la zona y observó tanto el vehículo sospechoso como la presencia de personas en los alrededores de la casa.

Cuando advirtieron la presencia policial, la maniobra se desmoronó. Carmona Morán comenzó a realizar llamadas telefónicas para alertar a sus cómplices, pero fue detenido en las inmediaciones de las calles 1° de Mayo y Guillermo Morales. Al mismo tiempo, Arguello y el tercer sujeto escaparon por los fondos de la vivienda y los techos de casas vecinas. Tras una persecución de varias cuadras, Arguello fue alcanzado por los policías en la zona de calles 1° de Mayo y Luis Raimunde. Allí intentó resistirse empujando a un efectivo, pero finalmente fue reducido y detenido, mientras que el otro sospechoso logró escapar.

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