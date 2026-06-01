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Declaraciones

Un jefe policial aseguró que el narcomenudeo crece con rapidez en San Juan: en qué zonas

: Pablo Torres coincidió con las advertencias del arzobispo Jorge Lozano y señaló que las organizaciones vinculadas al narcotráfico suelen ganar influencia en contextos de vulnerabilidad social. Además, alertó sobre nuevas modalidades del delito y el aumento de hechos contra la propiedad en barrios residenciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
narcomenudeo

Las advertencias sobre el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables de la sociedad también encendieron las alarmas dentro de la Policía de San Juan. El jefe del Departamento D3, Pablo Torres, reconoció que las organizaciones dedicadas al narcomenudeo suelen aprovechar escenarios de fragilidad social para expandir su influencia y captar nuevos espacios dentro de las comunidades.

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En declaraciones a TELESOL, el comisario general fue consultado por los recientes planteos del arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien había señalado que, en algunos lugares donde el Estado no logra cubrir determinadas necesidades, grupos ligados al narcotráfico terminan ocupando ese rol mediante ayudas económicas, asistencia o promesas laborales.

Torres sostuvo que esa situación "es una realidad" que se observa con fuerza en distintos países de la región. Como ejemplo, mencionó el caso de algunas favelas de Brasil, donde organizaciones criminales han llegado a ejercer una fuerte influencia sobre la vida cotidiana de los vecinos. Aunque aclaró que el escenario local no presenta la misma dimensión, admitió que se trata de un fenómeno que requiere atención constante.

El jefe policial explicó que el narcomenudeo es una problemática dinámica que obliga a las fuerzas de seguridad a actualizar permanentemente sus estrategias. Según indicó, las sustancias que circulan, los mecanismos de comercialización y las formas de llegar a los consumidores cambian de manera continua, lo que demanda un seguimiento permanente por parte de los investigadores.

Por otra parte, Torres analizó la situación delictiva en la provincia y aseguró que la mayor cantidad de hechos continúa concentrándose en el Gran San Juan. Sin embargo, remarcó que en los últimos tiempos se observa una preocupación creciente por el incremento de delitos contra la propiedad en barrios residenciales, especialmente en aquellos habitados por adultos mayores.

En ese sentido, afirmó que la Policía trabaja en adaptar sus recursos y métodos de prevención a las nuevas modalidades delictivas, tanto en lo referido al narcotráfico como a los robos y otros delitos que afectan a los vecinos.

Las declaraciones del titular del D3 se produjeron luego de los cuestionamientos planteados por Lozano, quien insistió en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en los sectores más vulnerables para evitar que organizaciones criminales logren consolidar poder e influencia dentro de esos ámbitos.

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