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Alivio en Angaco

Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor

Frente al hecho que generó conmoción en un comienzo, el CAVIG intervino de inmediato en el caso. Tras conformar que el menor no tenía restos de drogas en su organismo, un médico legista descartó también las lesiones.

Por Luz Ochoa
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La investigación por el caso del bebé de un año y medio que ingresó de urgencia al Hospital de Angaco, tras haber tenido contacto con cocaína, descartó que el menor hubiera ingerido envoltorios con la sustancia y también determinaron que no presentaba lesiones físicas, por lo que fue dado de alta y la intervención judicial quedó limitada a medidas preventivas.

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Fuentes vinculadas al caso indicaron que un médico legista de la UFI CAVIG, comandada por Alberto Martínez y la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras, examinó al niño y constató que no tenía signos de violencia ni lesiones que justificaran una investigación por maltrato o agresiones.

A raíz de ello, desde el fuero provincial no se dispusieron medidas de mayor intensidad, aunque sí se tomaron testimonios a vecinos del entorno familiar como parte de las actuaciones preventivas.

Además, los estudios médicos realizados permitieron descartar que el pequeño hubiera tragado alguno de los envoltorios que supuestamente contenían cocaína. Esa circunstancia fue determinante para que los profesionales resolvieran otorgarle el alta médica luego de permanecer en observación.

La causa se originó durante la tarde del viernes, cuando los padres del menor, una mujer de 23 años y un joven de 21, lo llevaron al Hospital de Angaco. Luego fue trasladado al Hospital Rawson, donde fue más examinado. Según relataron, el niño se encontraba jugando en la vereda de la vivienda familiar, en Villa El Salvador, cuando advirtieron que tenía en la boca una bolsa que contenía envoltorios con una sustancia que luego sería identificada como cocaína.

Los progenitores aseguraron haber retirado el envoltorio de la boca del pequeño antes de llegar al centro de salud, aunque inicialmente no pudieron precisar si había alcanzado a ingerir parte del contenido o alguno de los paquetes.

Debido a la presencia de estupefacientes, el caso generó una inmediata intervención policial y judicial. Sin embargo, una vez descartado cualquier riesgo para la salud del niño y la existencia de lesiones, la principal línea investigativa quedó vinculada exclusivamente al origen de la droga.

Por esa razón, las actuaciones relacionadas con el hallazgo de la sustancia fueron remitidas a la Justicia Federal, que será la encargada de determinar cómo llegó la cocaína al lugar señalado por los padres y si existe alguna conducta vinculada a la tenencia o comercialización de estupefacientes.

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