lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

Siguiendo el ejemplo de otras gestiones, San Juan busca abrirse camino en las bolsas de Nueva York y Toronto para costear infraestructura clave. Las bases del anuncio del gobernador sanjuanino.

Por Miriam Walter
Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.

Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.

Se conocieron nuevos detalles sobre la "Ley de Financiamiento para el desarrollo y crecimiento de la provincia de San Juan", el ambicioso proyecto anunciado por el gobernador Marcelo Orrego que busca la autorización legislativa para captar hasta 600 millones de dólares. El corazón de esta iniciativa no es un préstamo tradicional, sino un mecanismo financiero que implica la colocación de bonos en mercados internacionales, como las bolsas de Nueva York o Toronto, permitiendo a la provincia acceder a capital fresco para obras estratégicas. El contexto no es sencillo: la medida se da porque Javier Milei no financia obra pública en todo el país.

Lee además
La obra de la Ruta 40 Sur arrancó en 2017 y sigue con complicaciones.
Estrategia

Orrego busca opciones financieras internacionales para reactivar la Ruta 40 Sur y mejorar otras
Orrego enviará un proyecto de ley a la Legislatura para costear obras fundamentales en la provincia. Se hará mediante financiamiento a partir de la colocación de un bono en mercados internacionales.  
Innovador

Orrego envió a la Legislatura un proyecto para impulsar un ambicioso plan de infraestructura provincial

Según contaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, el Gobierno Provincial tomó como principal referencia el modelo de gestión de Córdoba, destacando que incluso provincias con administraciones de signo político diferente han utilizado esta herramienta con éxito. Se observa que provincias como Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires lograron tasas de interés de entre el 7% y el 9% en dólares para bonos a plazos de 5 y 10 años, lo que demuestra que el mercado internacional confía en estados provinciales que mantienen sus cuentas ordenadas.

El fundamento principal que sostiene este mecanismo es que, en la práctica financiera moderna, no es conveniente financiar obras públicas de largo plazo con fondos propios que se necesitan para el funcionamiento diario. Al igual que sucede en una economía familiar o en las potencias mundiales, se considera más inteligente tomar crédito para inversiones que durarán décadas, permitiendo que la provincia mantenga liquidez para sus obligaciones inmediatas.

Otro pilar del proyecto es la convicción de que la infraestructura es el motor indispensable para que la economía no se estanque, comparando la situación con la necesidad de actualizar herramientas de trabajo para no quedar fuera de competencia. El Gobierno argumenta que sin mejores rutas, canales de riego y servicios energéticos, el crecimiento futuro de San Juan se vería frenado, afectando directamente a sectores como el turismo y el consumo interno.

El mecanismo también busca generar un círculo virtuoso entre el sector público y el privado, donde las empresas asumen la responsabilidad de ejecutar las obras en tiempo y forma porque son ellas quienes deben responder por el financiamiento. En este esquema, el Estado actúa como concesionador, asegurando que la deuda se transforme efectivamente en infraestructura visible y útil para la comunidad.

Un aspecto social clave para impulsar este endeudamiento es la crisis habitacional, bajo el argumento de que una mayor oferta de viviendas evitará que los precios de los alquileres se disparen. Al invertir en casas para los sanjuaninos mediante crédito externo, se busca que la demanda generada por grandes proyectos económicos, como la minería, no termine desplazando a los trabajadores locales por falta de stock inmobiliario.

Además, el éxito de este mecanismo de bonos depende de un manejo prolijo y ordenado de las finanzas públicas, ya que la posibilidad de renovar estos instrumentos financieros en el futuro depende exclusivamente de la seriedad con la que la provincia cumpla sus compromisos. La lógica del bono es que, al llegar su vencimiento, se emite uno nuevo para pagar el anterior, manteniendo así una rueda de inversión constante que solo es posible si se mantiene la confianza de los inversores.

Un dato no menor es la confianza en las cuentas propias y el impulso que le dio la reciente Feria Minera en la vidriera mundiañ. Así lo graficó el propio Orrego, en sus anuncios: "los resultados ya están a la vista. La feria minera realizada el mes pasado reunió a 6 gobernadores, ministros y altos funcionarios nacionales, más de 20 embajadores, más de 480 empresas de todo el país y más de 50.000 personas. Además, la Bolsa de Valores de Toronto autorizó la apertura de operaciones desde San Juan, una señal concreta para el mundo financiero de que este es el momento de invertir en nuestra provincia".

image
La pavimentación de avenida España, un ejemplo de obras viales que San Juan encara con fondos provinciales.

La pavimentación de avenida España, un ejemplo de obras viales que San Juan encara con fondos provinciales.

El anuncio de Orrego

Este lunes, en conferencia de prensa, Orrego anunció que el Gobierno de San Juan enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para solicitar autorización legislativa que permita acceder a financiamiento destinado exclusivamente a obras de infraestructura y gasto de capital. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de la provincia mediante inversiones en viviendas, obras viales, infraestructura hidráulica, agua potable y saneamiento.

"San Juan no puede esperar a que las demandas aparezcan para recién entonces comenzar a actuar. Tenemos la posibilidad de planificar e invertir con anticipación para acompañar el desarrollo. Por eso necesitamos avanzar en obras de infraestructura estratégicas que incluyan rutas, accesos y caminos, obras de agua de riego y agua potable, saneamiento, seguridad, salud y viviendas para las familias sanjuaninas”, dijo el mandatario.

Entre las obras prioritarias, afirmó, se encuentran viviendas, la Ruta 150 que une Jáchal con Iglesia, distintas rutas provinciales, el derivador de tránsito ubicado en Ruta 40 y Avenida Circunvalación y obras vinculadas a la gestión eficiente del agua (impermeabilización de canales de riego, la renovación de compuertas y la ampliación de redes de agua potable y cloacas).

Temas
Seguí leyendo

Histórico: Vialidad Provincial abrió la puja entre empresas para repavimentar la Circunvalación completa

Con Orrego presente, 105 familias accedieron a su casa propia en Ullum

Michetti, sobre Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

Macri elogió a Orrego en Mendoza: "Escucho muy buenas cosas"

"No me quemés": la respuesta de Orrego, tras ser consultado sobre los disfraces escolares por el 25 de Mayo

Un informe revela que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas

Según el Gobierno, en 2025 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia

Rescataron a un dogo desnutrido de la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
antes de la audiencia publica por la linea electrica minera, renuncio el titular del engre
Sorpresa

Antes de la audiencia pública por la línea eléctrica minera, renunció el titular del ENGRE

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!
Video

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz video
Conmoción

El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos
Con terrorífico prontuario

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

Así se encuentran los ladrones: en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco
Impactante

"Así se encuentran los ladrones": en videos, cómo atraparon a los tres hombres que desmantelaron un camión en Angaco

Glaciares (foto ilustrativa).
Cooperación científica

El inventario de glaciares riojano queda en manos de la UNSJ: cómo se hará

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros
Repercusiones

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros