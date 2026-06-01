La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas

Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.

Se conocieron nuevos detalles sobre la "Ley de Financiamiento para el desarrollo y crecimiento de la provincia de San Juan" , el ambicioso proyecto anunciado por el gobernador Marcelo Orrego que busca la autorización legislativa para captar hasta 600 millones de dólares . El corazón de esta iniciativa no es un préstamo tradicional, sino un mecanismo financiero que implica la colocación de bonos en mercados internacionales , como las bolsas de Nueva York o Toronto, permitiendo a la provincia acceder a capital fresco para obras estratégicas. El contexto no es sencillo: la medida se da porque Javier Milei no financia obra pública en todo el país.

Según contaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, el Gobierno Provincial tomó como principal referencia el modelo de gestión de Córdoba , destacando que incluso provincias con administraciones de signo político diferente han utilizado esta herramienta con éxito. Se observa que provincias como Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires lograron tasas de interés de entre el 7% y el 9% en dólares para bonos a plazos de 5 y 10 años, lo que demuestra que el mercado internacional confía en estados provinciales que mantienen sus cuentas ordenadas.

El fundamento principal que sostiene este mecanismo es que, en la práctica financiera moderna, no es conveniente financiar obras públicas de largo plazo con fondos propios que se necesitan para el funcionamiento diario. Al igual que sucede en una economía familiar o en las potencias mundiales, se considera más inteligente tomar crédito para inversiones que durarán décadas, permitiendo que la provincia mantenga liquidez para sus obligaciones inmediatas.

Otro pilar del proyecto es la convicción de que la infraestructura es el motor indispensable para que la economía no se estanque, comparando la situación con la necesidad de actualizar herramientas de trabajo para no quedar fuera de competencia. El Gobierno argumenta que sin mejores rutas, canales de riego y servicios energéticos, el crecimiento futuro de San Juan se vería frenado, afectando directamente a sectores como el turismo y el consumo interno.

El mecanismo también busca generar un círculo virtuoso entre el sector público y el privado, donde las empresas asumen la responsabilidad de ejecutar las obras en tiempo y forma porque son ellas quienes deben responder por el financiamiento. En este esquema, el Estado actúa como concesionador, asegurando que la deuda se transforme efectivamente en infraestructura visible y útil para la comunidad.

Un aspecto social clave para impulsar este endeudamiento es la crisis habitacional, bajo el argumento de que una mayor oferta de viviendas evitará que los precios de los alquileres se disparen. Al invertir en casas para los sanjuaninos mediante crédito externo, se busca que la demanda generada por grandes proyectos económicos, como la minería, no termine desplazando a los trabajadores locales por falta de stock inmobiliario.

Además, el éxito de este mecanismo de bonos depende de un manejo prolijo y ordenado de las finanzas públicas, ya que la posibilidad de renovar estos instrumentos financieros en el futuro depende exclusivamente de la seriedad con la que la provincia cumpla sus compromisos. La lógica del bono es que, al llegar su vencimiento, se emite uno nuevo para pagar el anterior, manteniendo así una rueda de inversión constante que solo es posible si se mantiene la confianza de los inversores.

Un dato no menor es la confianza en las cuentas propias y el impulso que le dio la reciente Feria Minera en la vidriera mundiañ. Así lo graficó el propio Orrego, en sus anuncios: "los resultados ya están a la vista. La feria minera realizada el mes pasado reunió a 6 gobernadores, ministros y altos funcionarios nacionales, más de 20 embajadores, más de 480 empresas de todo el país y más de 50.000 personas. Además, la Bolsa de Valores de Toronto autorizó la apertura de operaciones desde San Juan, una señal concreta para el mundo financiero de que este es el momento de invertir en nuestra provincia".

image La pavimentación de avenida España, un ejemplo de obras viales que San Juan encara con fondos provinciales.

El anuncio de Orrego

Este lunes, en conferencia de prensa, Orrego anunció que el Gobierno de San Juan enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para solicitar autorización legislativa que permita acceder a financiamiento destinado exclusivamente a obras de infraestructura y gasto de capital. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de la provincia mediante inversiones en viviendas, obras viales, infraestructura hidráulica, agua potable y saneamiento.

"San Juan no puede esperar a que las demandas aparezcan para recién entonces comenzar a actuar. Tenemos la posibilidad de planificar e invertir con anticipación para acompañar el desarrollo. Por eso necesitamos avanzar en obras de infraestructura estratégicas que incluyan rutas, accesos y caminos, obras de agua de riego y agua potable, saneamiento, seguridad, salud y viviendas para las familias sanjuaninas”, dijo el mandatario.

Entre las obras prioritarias, afirmó, se encuentran viviendas, la Ruta 150 que une Jáchal con Iglesia, distintas rutas provinciales, el derivador de tránsito ubicado en Ruta 40 y Avenida Circunvalación y obras vinculadas a la gestión eficiente del agua (impermeabilización de canales de riego, la renovación de compuertas y la ampliación de redes de agua potable y cloacas).