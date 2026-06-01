Orrego envió a la Legislatura un proyecto para impulsar un ambicioso plan de infraestructura provincial

Orrego enviará un proyecto de ley a la Legislatura para costear obras fundamentales en la provincia. Se hará mediante financiamiento a partir de la colocación de un bono en mercados internacionales.

El gobernador Marcelo Orrego presentó este lunes la "Ley de Financiamiento para el desarrollo y crecimiento de la provincia de San Juan". En ese marco, confirmó el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca autorizar a la provincia a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras estratégicas en materia vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional. La iniciativa contempla la posibilidad de emitir bonos en mercados internacionales o locales, así como contraer empréstitos con entidades financieras, en un contexto que el Gobierno provincial considera favorable para acceder al crédito.

Detalles De más de 30 barrios nuevos y 1.000 créditos del IPV a rutas clave: los ejes del plan de inversión provincial

Durante el anuncio, Orrego sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de garantizar el desarrollo de San Juan frente al cambio de esquema impulsado por la Nación en materia de obra pública. “Nosotros gestionamos todos los días los recursos que necesita San Juan, pero no nos vamos a quedar solamente en el reclamo, en las quejas o en las excusas, viendo cómo pasa el tiempo y cómo nuestra provincia se atrasa”, afirmó el mandatario.

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El gobernador señaló que el Gobierno nacional transfirió a las provincias una mayor responsabilidad en la búsqueda de recursos para infraestructura y consideró que el actual escenario económico abre una oportunidad para acceder a financiamiento en mejores condiciones. “Con una política económica nacional orientada a la inserción de la Argentina en los mercados internacionales y una baja significativa del riesgo país, la decisión de avanzar en la búsqueda de financiamiento se presenta como parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo y no como una necesidad financiera coyuntural”, expresó.

El proyecto prevé destinar los fondos a obras consideradas clave para acompañar el crecimiento productivo y demográfico de la provincia. Entre ellas se encuentran mejoras en corredores viales estratégicos como la Ruta Nacional 150 en el tramo que une Jáchal con Iglesia, la Avenida de Circunvalación y distintos tramos de rutas provinciales, además de intervenciones vinculadas al ordenamiento del tránsito y la conectividad.

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“San Juan no debe esperar que el crecimiento ocurra para recién entonces empezar a responder a las demandas. Tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, planificar anticipadamente, invertir y ordenar el crecimiento antes de que las tensiones aparezcan”, sostuvo Orrego.

En materia hídrica, el plan contempla obras de impermeabilización de canales, renovación de compuertas y mejoras destinadas a optimizar el uso del agua para riego. También incluye ampliaciones de redes de agua potable y cloacas, junto con inversiones en infraestructura sanitaria y tecnológica para acompañar el crecimiento poblacional previsto para los próximos años.

Uno de los ejes centrales del programa será la política habitacional. Según adelantó el mandatario, se buscará financiamiento para la construcción de más de 30 barrios y la puesta en marcha de 1.000 créditos individuales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

“Esta decisión tiene que ver con el mercado inmobiliario, pero fundamentalmente con la familia sanjuanina, que es el centro de todas nuestras políticas. Vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y poner a disposición 1.000 créditos del IPV para la construcción de viviendas mediante operatoria individual”, indicó.

Orrego aseguró además que la iniciativa tendrá impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo. “Esto significa, en el corto plazo, más puestos de trabajo, más actividad para la construcción y más viviendas para responder a la demanda que tendrá San Juan”, afirmó.

La estrategia financiera

Por su parte, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, brindó detalles técnicos del proyecto y defendió la decisión de salir a buscar financiamiento en los mercados. “El objetivo es costear obras fundamentales para la provincia mediante la emisión y colocación de un bono en mercados internacionales o locales, o bien a través de empréstitos con bancos nacionales e internacionales”, explicó.

El funcionario aseguró que San Juan atraviesa una situación financiera sólida, respaldada por resultados positivos en las cuentas públicas durante los últimos dos años. “La provincia se encuentra actualmente en un momento óptimo desde el punto de vista financiero y económico. Es una provincia solvente que tuvo resultados financieros positivos en 2024 y 2025 y que ha cumplido con las normas de responsabilidad fiscal”, señaló.

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Gutiérrez consideró que existe una ventana de oportunidad para acceder al crédito debido tanto al contexto internacional como a las condiciones macroeconómicas nacionales. “Hay un mercado internacional con apetito por los mercados emergentes y una economía argentina que muestra equilibrio, una inflación controlada y un riesgo país que está perforando el piso de los 500 puntos”, sostuvo.

Según explicó, una reducción del riesgo país impacta directamente en las tasas de interés que enfrentan los tomadores de deuda. “Mientras más bajo sea el riesgo país, más bajo será el costo del financiamiento y eso se traducirá en una mayor cantidad de obras, porque los recursos que no se destinan al pago de intereses pueden invertirse en infraestructura”, indicó.

Respecto de las características del endeudamiento, el ministro precisó que la Provincia solicita autorización legislativa para contraer un empréstito de hasta 600 millones de dólares destinado exclusivamente a infraestructura. “Los fondos serán aplicados a caminos, viviendas, obras hídricas, eléctricas y de saneamiento necesarias para el desarrollo económico y para acompañar la actividad minera”, explicó.

Asimismo, detalló que el financiamiento podrá obtenerse mediante bancos nacionales o internacionales, bonos colocados en mercados locales o externos, seleccionando en cada caso las mejores condiciones disponibles. Como garantía se utilizarán recursos provenientes de la coparticipación federal, mientras que el crecimiento económico esperado y el desarrollo minero serán factores clave para sostener la capacidad de repago en el futuro.

Finalmente, Gutiérrez remarcó que la iniciativa no constituye una medida aislada, sino que forma parte de una estrategia integral para el desarrollo provincial. “Esta búsqueda de financiamiento se enmarca dentro de un plan estratégico de desarrollo de la provincia de San Juan”, concluyó.