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Cuatro años después

El asesinato de Agostina Vega y las similitudes con una tragedia que marcó a San Juan

La desaparición de una menor, un sospechoso perteneciente al entorno cercano, una búsqueda desesperada y el peor final, son algunas de las similitudes que unen la tragedia que hoy conmueve a Córdoba con uno de los femicidios más impactantes de la historia reciente sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
yoseli agostina

Este sábado por la tarde llegó la noticia que nadie quería dar, el final que se intentaba ahuyentar con rezos de todo el país. Agostina Vega, la adolescente de 14 años que faltaba de su hogar desde el sábado de la semana pasada, apareció muerta. Sus restos fueron localizados en un sector descampado cercano a barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital de la provincia. La noticia tuvo repercusión en todo el país y, en San Juan, inevitablemente recordó el crimen de Yoselí Rodríguez, la niña de 10 años asesinada en Sarmiento el 1 de enero de 2022. Aunque ocurrieron en momentos y contextos distintos, la desaparición repentina de una menor, la sospecha sobre personas cercanas al entorno de la víctima, la desesperada búsqueda de las familias y el posterior hallazgo de los cuerpos en zonas descampadas trazan un paralelismo que resulta imposible ignorar.

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En Córdoba, la búsqueda de Agostina Vega mantuvo en vilo a toda una provincia durante una semana. La adolescente había desaparecido el sábado y desde entonces familiares, policías y voluntarios siguieron distintas pistas con la esperanza de encontrarla con vida.

La expectativa se derrumbó el sábado por la tarde cuando, tras más de 30 horas de rastrillajes en un amplio sector de Ampliación Ferreyra, los investigadores encontraron restos humanos enterrados en una zona de monte. Aunque la identificación definitiva quedó supeditada a los estudios de ADN, el fiscal Raúl Garzón confirmó que existía un 98% de probabilidad de que correspondieran a la adolescente.

Cuatro años antes, en San Juan, el desenlace también había sido devastador. Durante las primeras horas del 1 de enero de 2022, mientras gran parte de la provincia celebraba el comienzo de un nuevo año, la familia de Yoselí Rodríguez comenzó a vivir una pesadilla. Horas después de su desaparición, la niña de 10 años fue encontrada asesinada en un descampado ubicado a apenas 150 metros de su vivienda, en un asentamiento de Sarmiento.

En ambos casos, la esperanza de hallar a las menores con vida se transformó rápidamente en una tragedia que marcó para siempre a sus familias y a las comunidades donde vivían.

El círculo de confianza, bajo la lupa

Uno de los aspectos más inquietantes que vinculan ambos casos es que las sospechas no se dirigieron inicialmente hacia desconocidos, sino hacia personas que formaban parte del entorno cercano de las víctimas.

En Córdoba, la investigación apuntó desde el comienzo hacia Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que había mantenido una relación de tres años con la madre de Agostina. Las cámaras de seguridad registraron a la adolescente ingresando junto a él a una vivienda del barrio Cofico pocas horas antes de su desaparición. Según la hipótesis de la fiscalía, allí se habría producido el asesinato.

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Claudio Barrelier, único detenido y principal sospechoso del crimen

Claudio Barrelier, único detenido y principal sospechoso del crimen

En San Juan, el escenario fue aún más brutal. Desde las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Yoselí, familiares y vecinos señalaron como principal sospechoso a Juan Carlos Rodríguez, primo de la niña. Con el avance de la investigación, esa sospecha se transformó en certeza judicial y terminó con una condena a prisión perpetua.

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Juan Carlos Rodríguez, primo y asesino de Yoselí Rodríguez

Juan Carlos Rodríguez, primo y asesino de Yoselí Rodríguez

Otro punto en común es el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. En el caso de Agostina, los investigadores determinaron que el cadáver fue trasladado varios días después del crimen hasta una zona rural de aproximadamente 240 hectáreas en Ampliación Ferreyra. Allí permaneció oculto bajo tierra hasta que uno de los perros especializados en la búsqueda de restos humanos marcó el sitio exacto.

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En Sarmiento, el cuerpo de Yoselí también apareció en un terreno descampado, a escasa distancia de su casa. El hallazgo causó una conmoción inmediata porque la escena del crimen se encontraba prácticamente dentro del mismo entorno cotidiano de la niña.

Raúl Rodríguez , padre de Yoselí, dio testimonio poco después de que encotraran muerta a su hija

Embed - Video exclusivo: entre lágrimas, habló el papá de Yoselí, la niña asesinada en Sarmiento Raúl Rodríguez dio testimonio a escasos metros de la casa donde hasta este 1 de enero vivió la pequeña. La nota completa en: https://www.tiempodesanjuan.com/policiales/2022/1/2/exclusivo-entre-lagrimas-hablo-el-papa-de-yoseli-la-nina-asesinada-en-sarmiento-330678.html | Tiempo de San Juan

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, familiares, amigos y vecinos realizaron una concentración en las inmediaciones de la vivienda de la joven para reclamar justicia. Con carteles con la imagen de Agostina, aplausos y cánticos, los manifestantes se reunieron alrededor de la casa ubicada en barrio General Mosconi, expresaron su dolor y exigieron respuestas por parte de las autoridades. Con el correr de las horas, la protesta creció y se extendió a otros sectores de la ciudad. Algunos manifestantes encendieron neumáticos y maderas para cortar calles.

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Días después del femicidio de Yoselí, las calles de Media Agua fueron escenario de una de las movilizaciones más multitudinarias que se recuerden en el departamento Sarmiento. Cientos de vecinos, familiares, amigos y organizaciones se congregaron para exigir justicia por la niña y acompañar a sus seres queridos. La convocatoria, que colmó varias cuadras de la localidad, reflejó el profundo impacto que había causado el crimen en toda la comunidad sarmientina.

Embed - Desde el cielo así se vio la multitudinaria marcha por Yoselí Rodríguez en Sarmiento

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