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Habló el fiscal

Caso Agostina Vega: "La buscamos viva o muerta"

La adolescente lleva seis días desaparecida en Córdoba y la investigación sumó nuevas medidas. El fiscal aseguró que trabajan sin descanso y que analizan pruebas que apuntan tanto a que siga con vida como a un posible desenlace fatal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba continúa avanzando mientras crece la preocupación por el paradero de la adolescente, de quien no se tienen noticias desde hace casi una semana. En medio de los operativos y peritajes, el fiscal Raúl Ferreira brindó detalles sobre el estado de la causa y reconoció que los investigadores contemplan distintos escenarios.

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Según explicó el funcionario judicial, las tareas se intensifican a medida que aparecen nuevas pruebas y datos que permiten abrir otras líneas de trabajo. “Cada elemento que surge deriva en nuevas medidas”, sostuvo, al tiempo que indicó que se realizan procedimientos en varios puntos vinculados a la causa.

Ferreira confirmó además que los investigadores no descartan ninguna posibilidad. “Estamos trabajando con las dos hipótesis”, señaló al referirse a la posibilidad de encontrar a Agostina con vida o sin ella. En ese sentido, remarcó que algunas evidencias generan expectativas positivas, mientras que otras conducen a una perspectiva mucho más preocupante.

El fiscal también aseguró que los equipos de búsqueda trabajan de manera permanente desde el inicio del caso. “Se la busca día y noche”, afirmó, y consideró que la desaparición de una persona representa el escenario más grave dentro de este tipo de investigaciones.

Mientras tanto, la Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de la adolescente a partir de cámaras de seguridad y distintos relevamientos. Ferreira sostuvo que la fiscalía ya verificó el material audiovisual incorporado al expediente y afirmó que las imágenes analizadas corresponden efectivamente a Agostina, aunque evitó dar mayores precisiones para no entorpecer la causa.

Por otro lado, la fiscalía les solicitó a los familiares que permanezcan en su domicilio mientras continúan las medidas investigativas y se aguardan novedades sobre el caso que mantiene en vilo a Córdoba.

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