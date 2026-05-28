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Gravísimo

Imputaron a un mendocino por la muerte por desnutrición de su padre

La víctima presentaba múltiples hematomas y lesiones en el cuerpo y el rostro.

Por Agencia NA
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Un hombre de 41 años fue imputado por el presunto abandono de su padre, de 72, quien falleció tras un avanzado estado de desnutrición, en una vivienda del departamento mendocino de Godoy Cruz.

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Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) local informaron que la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos no Especializados formuló cargos contra Sergio Gustavo Morán por abandono de persona, agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra el progenitor.

El domingo 10 de mayo, las autoridades allanaron el domicilio en el que convivían ambas personas y hallaron a Francisco Carlos Morán extremadamente delgado, al tiempo que repetía la frase “Tengo hambre” y fue derivado a la Clínica Santa Clara

La víctima tenía múltiples hematomas en el cuerpo y el rostro, padecía neumonía (edema agudo de pulmón por bronconeumonía) y murió tras permanecer 24 horas internado en ese nosocomio. El inmueble, en tanto, presentaba paupérrimas condiciones de higiene y carencia de alimentos.

A través del Sistema de Reconocimiento Facial aplicado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, se logró la identificación del hijo del damnificado, quien ya se encuentra alojado en un penal provincial mientras continúa la investigación en su contra.

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