¡Un crack! Mirá qué hizo con el zapallo récord que cosechó

En una destacada acción que ha conmovido al sur de la provincia de Córdoba, Julio Flores, un productor agropecuario de la localidad de Alejandro Roca conocido popularmente como "el Paisa", decidió donar un zapallo de proporciones extraordinarias para ayudar a quienes más lo necesitan. El ejemplar, que alcanzó un peso de 122 kilogramos , fue entregado este lunes al comedor comunitario "Abuela Gladis" .

Una cosecha inusual con fin social

No es la primera vez que Flores sorprende a la región con su capacidad agrícola. A principios de este año, ya había sido noticia al cosechar un "mega zapallo" de 135 kilos, con el cual ganó una competencia local. En esta oportunidad, tras extraer de su quinta este nuevo ejemplar de 122 kilos, el productor optó por un destino solidario para su trabajo.

La entrega formal se concretó en las instalaciones de la entidad social, ubicada en el Pasaje Manuel Prado al 1100, en el sector del barrio Obrero de la ciudad de Río Cuarto. Además del zapallo récord, Flores también aportó otras hortalizas de menor tamaño, ideales para la elaboración de locro y otras comidas destinadas a las familias que asisten diariamente al lugar.

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Emoción y agradecimiento en el barrio Obrero

La llegada de la enorme hortaliza generó un clima de asombro y alegría entre los responsables del espacio comunitario. "Nunca visto, al menos para nosotras, es la primera vez que vemos esto, por eso tanta emoción", expresaron desde la institución a través de sus redes sociales, donde compartieron videos y fotos del momento de la descarga.

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Desde el comedor destacaron que este aporte resulta fundamental para garantizar las raciones de comida de numerosas familias en situación de vulnerabilidad. "Mil gracias y bendiciones para que pueda seguir ayudando a más lugares que lo necesitan, pues para nosotras fue una bendición", concluyeron en su comunicado oficial tras recibir la donación del señor Flores.