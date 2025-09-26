viernes 26 de septiembre 2025

Gastronomía

¿Fanático del zapallo? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

Descubrí cómo aprovechar el zapallo en platos deliciosos y sencillos. Desde sopas cremosas hasta postres dulces, estas recetas fáciles van a conquistar tu cocina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
zapallo recetas faciles

Si sos de los que no pueden resistirse al sabor del zapallo, esta guía es para vos. Además de ser nutritivo y versátil, el zapallo se adapta a todo tipo de preparaciones, desde entradas hasta postres. Acá te presentamos tres recetas fáciles que podés hacer en casa, sin complicaciones.

1. Crema de zapallo casera

Ideal para los días fríos, esta sopa combina zapallo, cebolla y un toque de crema. Solo necesitás cortar el zapallo en cubos, rehogar la cebolla, agregar caldo y cocinar hasta que esté tierno. Después, licuá todo y condimentá a gusto. ¡Listo para servir con un chorrito de aceite de oliva o semillas tostadas!

2. Zapallo al horno con hierbas

Una opción rápida y sabrosa para acompañar carnes o como plato principal vegetariano. Cortá el zapallo en rodajas o cubos, agregá aceite de oliva, romero, sal y pimienta. Llevá al horno a 200°C por 25–30 minutos hasta que esté dorado y tierno. Se puede combinar con queso rallado al final para un toque extra de sabor.

3. Budín de zapallo dulce

Perfecto para los amantes de los postres. Mezclá puré de zapallo con huevos, azúcar, harina y especias como canela y nuez moscada. Horneá hasta que el budín esté dorado y firme. Servilo tibio o frío, acompañado de un café o té, y vas a tener un postre casero que todos van a disfrutar.

El zapallo no solo es saludable, sino también fácil de preparar. Estas tres recetas rápidas son la excusa perfecta para incorporar este ingrediente en tu dieta diaria y sorprender con platos caseros llenos de sabor.

