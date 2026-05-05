La Liga Sanjuanina ya tiene fecha de elecciones: sin rivales por ahora, Valiente busca seguir en el sillón grande

La Liga Sanjuanina de Fútbol ya puso en marcha su calendario electoral. Este lunes, en una reunión llevada a cabo en la sede de calle Santa Fe , se definió que las elecciones para renovar autoridades se realizarán el próximo viernes 29 de mayo.

Poder en juego En San Juan, los tres mandos de los deportes emblema entran en disputa y los caciques no quieren dejar el sillón

La confirmación de la fecha marca el inicio formal de un proceso que suele estar cargado de negociaciones, alianzas y tensiones entre los distintos sectores que componen el fútbol doméstico. Sin embargo, a diferencia de otros años, el escenario aparece más claro en la previa: el actual presidente, Juan Valiente , irá por la reelección y, hasta el momento, no tiene rivales confirmados.

El expresidente de Sportivo Desamparados volverá a encabezar el proyecto dirigencial con el respaldo de su actual estructura. A su lado continuaría Vicente Mancuso, hoy secretario general, mientras se terminan de definir los nombres que completarán la lista oficialista.

El actual titular de la Liga asumió en mayo de 2022 y fue reelecto en septiembre de 2024, acumulando más de cuatro años al frente de la institución tras suceder a Oscar Cuevas. Si se concreta el escenario previsto, continuará por un nuevo período sin oposición.

FUENTE: emblema