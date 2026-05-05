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Fútbol

La Liga Sanjuanina ya tiene fecha de elecciones: sin rivales por ahora, Valiente busca seguir en el sillón grande

La decisión se tomó en reunión de Mesa Directiva y abre el escenario electoral en el fútbol local. El actual presidente irá por la reelección y, por ahora, no tiene oposición confirmada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Liga Sanjuanina de Fútbol ya puso en marcha su calendario electoral. Este lunes, en una reunión llevada a cabo en la sede de calle Santa Fe, se definió que las elecciones para renovar autoridades se realizarán el próximo viernes 29 de mayo.

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La confirmación de la fecha marca el inicio formal de un proceso que suele estar cargado de negociaciones, alianzas y tensiones entre los distintos sectores que componen el fútbol doméstico. Sin embargo, a diferencia de otros años, el escenario aparece más claro en la previa: el actual presidente, Juan Valiente, irá por la reelección y, hasta el momento, no tiene rivales confirmados.

El expresidente de Sportivo Desamparados volverá a encabezar el proyecto dirigencial con el respaldo de su actual estructura. A su lado continuaría Vicente Mancuso, hoy secretario general, mientras se terminan de definir los nombres que completarán la lista oficialista.

El actual titular de la Liga asumió en mayo de 2022 y fue reelecto en septiembre de 2024, acumulando más de cuatro años al frente de la institución tras suceder a Oscar Cuevas. Si se concreta el escenario previsto, continuará por un nuevo período sin oposición.

FUENTE: emblema

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