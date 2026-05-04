En San Juan, los tres mandos de los deportes emblema entran en disputa y los caciques no quieren dejar el sillón

El mapa dirigencial del deporte sanjuanino atraviesa meses decisivos. Las tres estructuras más populares y emblemáticas de la provincia -ciclismo, hockey sobre patines y fútbol- entran en una etapa de definiciones con elecciones en puerta, mandatos discutidos y un dato en común: quienes hoy conducen no están dispuestos a apartarse fácilmente del sillón grande. Y así, entre internas y gestiones bajo la lupa, el segundo semestre del año empieza a jugarse también fuera de la cancha.

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En la Federación Ciclista Sanjuanina , el calendario institucional ya tiene fechas marcadas. En junio finaliza el mandato de Alejandra Perona y, según establece el estatuto, la comisión directiva tendrá un plazo de dos meses para convocar a elecciones, que se realizarían en septiembre.

En este contexto, la actual presidenta ya confirmó su intención de continuar. “Como todo dirigente que llega a la presidencia y la institución tiene cosas acéfalas, el período es para poner al día, y busco otro período para poder lograr los proyectos que traemos”, expresó a Tiempo de San Juan.

Su posible reelección, sin embargo, no parece tener el camino allanado. Aunque oficialmente no hay listas confirmadas, altas fuentes del ambiente aseguran que se trabaja en una alternativa opositora para disputar la presidencia.

Perona llegó al cargo en un contexto explosivo. Asumió el 9 de enero de 2025, tras una elección caliente realizada el 30 de diciembre de 2024 con apenas seis clubes presentes y bajo custodia policial. La votación estuvo atravesada por una medida cautelar impulsada por el sector opositor, encabezado por Rodolfo Virhuez. Días después, la Inspección General de Personas Jurídicas validó el proceso y ordenó la entrega de la institución a la nueva conducción.

Perona fue la primera mujer en presidir la Federación, históricamente comandada por Juan José Chica.

Pero su gestión no estuvo exenta de conflictos. El episodio más reciente tuvo que ver con el polémico viaje al Campeonato Argentino de Ruta, donde los ciclistas debieron costearse de su bolsillo traslado, alojamiento y comida. Pero no fue el único punto crítico, ya que a esto se suma un calendario de ruta tampoco logró sostenerse: de 16 fechas previstas, solo se corrieron 11, con suspensiones reiteradas, carreras canceladas -como la Doble Calingasta- y equipos que optaron por competir fuera de la provincia.

Ahora, con ese escenario, el ciclismo vuelve a entrar en modo electoral con una dirigencia cuestionada y un futuro abierto.

Hockey sobre patines: interna caliente y presión de los clubes

La Federación Sanjuanina de Patín también atraviesa un momento de máxima tensión. Su actual presidente, Roberto Roldán, en funciones desde 2024, confirmó a este medio que analiza presentarse a la reelección, aunque todo dependerá del respaldo de los clubes.

Pero eso no será nada sencillo. Es que en los últimos días estalló un conflicto dirigencial que lo tuvo en el ojo de la tormenta, cuando más de diez instituciones pidieron formalmente el llamado urgente a elecciones. Argumentaron problemas en la gestión de Roldán y en la planificación deportiva que afectan el normal desarrollo de la actividad. El reclamo incluyó a clubes pesados del hockey sobre patines local, que incluso plantearon que el mandato estaría vencido desde diciembre de 2025.

Roldán respondió con dureza. Aseguró que su mandato finalizaba a fines de abril y que solicitó una prórroga para cerrar el balance antes de convocar a elecciones. Además, cuestionó a sectores opositores y defendió su gestión, sosteniendo que recibió una institución con problemas económicos y legales y aseguró que hoy está ordenada.

Mientras tanto, el clima sigue tenso. Desde distintos sectores ya se mueven para armar una lista alternativa. Sin embargo, uno de los nombres que sonaba fuerte, Guillermo Velazco, se bajó de esa posibilidad. “Hemos realizado reuniones de presidentes, donde lo que se quiere priorizar es que haya una lista única. Pero hasta ahora no hay una definición”, reconoció.

El escenario, por ahora, es de incertidumbre total.

Fútbol: continuidad asegurada y lista única

En la Liga Sanjuanina de Fútbol, el panorama es diferente. Las elecciones se realizarían entre fines de mayo y principios de junio y, salvo alguna sorpresa, todo indica que habrá lista única.

Juan Valiente volverá a encabezar el proyecto dirigencial, con el respaldo de su actual estructura. A su lado seguirá Vicente Mancuso, hoy secretario general, mientras se terminan de definir los nombres que completarán la lista.

Valiente asumió en mayo de 2022 y fue reelecto en septiembre de 2024, acumulando más de cuatro años al frente de la Liga tras suceder a Oscar Cuevas. Si se concreta el escenario previsto, continuará por otro período sin oposición.