lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Desamparados no afloja y se escapa: así quedó la tabla tras la fecha 14 del Apertura

El Víbora ganó en Rivadavia y estiró la ventaja en la cima. Hubo empates en cruces clave y varios resultados que movieron la mitad de la tabla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desamparados

La fecha 14 del Torneo Apertura “Daniel Archilla” de la Liga Sanjuanina dejó un mensaje claro: Desamparados es el gran candidato. El equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas venció 1-0 a Rivadavia como visitante, con gol de Daniel Castro, y aprovechó los tropiezos de sus perseguidores para afirmarse en lo más alto.

Lee además
la final del apertura ya tiene sede: se jugara en cordoba
Anuncio

La final del Apertura ya tiene sede: se jugará en Córdoba
playoffs: 15 clasificados, cruces en marcha y la chance latente de un boca-river
Torneo Apertura

Playoffs: 15 clasificados, cruces en marcha y la chance latente de un Boca-River

El escolta Unión no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 frente a Sarmiento. Gonzalo Dillon marcó por duplicado para el Azul, pero Alberto Riveros y Lautaro Alfaro rescataron un punto para el colista. Con ese resultado, el equipo de Villa Krause quedó más lejos de la cima.

Otro golpe lo dio López Peláez, que sorprendió a Colón en condición de visitante con un 1-0 gracias al tanto de Aron Agüero. También sumó fuerte Marquesado, que le ganó 2-1 a Atenas con goles de Carlos Cabañas y Jorge Olivares.

San Lorenzo fue contundente y goleó 3-0 a Defensores de Argentinos, mientras que Juventud Zondina y Trinidad no se sacaron ventajas (0-0). En tanto, 9 de Julio y Minero igualaron 1-1 en un duelo parejo.

Uno de los marcadores más abultados de la jornada lo protagonizó Peñarol, que derrotó 4-1 a Villa Ibáñez con una gran producción ofensiva. Por su parte, Alianza cumplió en casa y superó 1-0 a Carpintería.

Así quedó la tabla

Con estos resultados, Desamparados lidera con 34 puntos y sigue invicto, sacándole seis de ventaja a Unión (28). Detrás aparecen Colón, Minero y San Lorenzo con 26 unidades, mientras que Alianza se mantiene expectante con 25.

En la zona media, 9 de Julio (23), López Peláez (21) y Marquesado (20) siguen prendidos. Más abajo, Atenas, Trinidad y Peñarol comparten los 19 puntos.

En el fondo, la pelea es dura: Defensores de Argentinos y Carpintería tienen 13, Juventud Zondina suma 12, Rivadavia 10, Villa Ibáñez 6 y Sarmiento cierra con apenas 2 unidades.

El campeonato entra en su tramo decisivo y, por ahora, Desamparados marca el ritmo con autoridad.

WhatsApp Image 2026-05-03 at 21.07.46 (1)

Seguí leyendo

Golpe en el Monumental: River cayó ante Atlético Tucumán y encendió dudas

El salto a la "gloria eterna": los sanjuaninos que cubren la Copa Libertadores para todo el continente

De la minoría al protagonismo: el boom del arbitraje femenino en el fútbol sanjuanino

Colapinto hizo historia para Argentina y terminó séptimo en el GP de Miami tras una sanción a Leclerc

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

El Verdinegro y una tarde para el olvido en Merlo: el uno por uno

Chapur se impuso en una final electrizante del TN Clase 3 en El Villicum

San Martín sufrió un cachetazo frente a Colegiales y perdió la chance de meterse en zona de playoff

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
playoffs: 15 clasificados, cruces en marcha y la chance latente de un boca-river
Torneo Apertura

Playoffs: 15 clasificados, cruces en marcha y la chance latente de un Boca-River

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces
Opinión

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro
Irresponsabilidad

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Te Puede Interesar

Detuvieron al padre del niño de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína. La UFI Cavig investiga el hecho.
Caso grave en Rawson

Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000 video
No hubo final feliz

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000

El ratón colilargo es el principal transmisor del hantavirus.
Salud

Alarma en el país por tres muertes por hantavirus: cuál es la situación en San Juan

Álvarez, Pampita y Brisa Mallea.
Judiciales

Hombre quemado en Capital: sobreseyeron a "Pampita" y condenaron a sus dos cómplices