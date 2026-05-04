Desamparados no afloja y se escapa: así quedó la tabla tras la fecha 14 del Apertura

La fecha 14 del Torneo Apertura “Daniel Archilla” de la Liga Sanjuanina dejó un mensaje claro: Desamparados es el gran candidato. El equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas venció 1-0 a Rivadavia como visitante, con gol de Daniel Castro, y aprovechó los tropiezos de sus perseguidores para afirmarse en lo más alto.

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El escolta Unión no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 frente a Sarmiento. Gonzalo Dillon marcó por duplicado para el Azul, pero Alberto Riveros y Lautaro Alfaro rescataron un punto para el colista. Con ese resultado, el equipo de Villa Krause quedó más lejos de la cima.

Otro golpe lo dio López Peláez, que sorprendió a Colón en condición de visitante con un 1-0 gracias al tanto de Aron Agüero. También sumó fuerte Marquesado, que le ganó 2-1 a Atenas con goles de Carlos Cabañas y Jorge Olivares.

San Lorenzo fue contundente y goleó 3-0 a Defensores de Argentinos, mientras que Juventud Zondina y Trinidad no se sacaron ventajas (0-0). En tanto, 9 de Julio y Minero igualaron 1-1 en un duelo parejo.

Uno de los marcadores más abultados de la jornada lo protagonizó Peñarol, que derrotó 4-1 a Villa Ibáñez con una gran producción ofensiva. Por su parte, Alianza cumplió en casa y superó 1-0 a Carpintería.

Así quedó la tabla

Con estos resultados, Desamparados lidera con 34 puntos y sigue invicto, sacándole seis de ventaja a Unión (28). Detrás aparecen Colón, Minero y San Lorenzo con 26 unidades, mientras que Alianza se mantiene expectante con 25.

En la zona media, 9 de Julio (23), López Peláez (21) y Marquesado (20) siguen prendidos. Más abajo, Atenas, Trinidad y Peñarol comparten los 19 puntos.

En el fondo, la pelea es dura: Defensores de Argentinos y Carpintería tienen 13, Juventud Zondina suma 12, Rivadavia 10, Villa Ibáñez 6 y Sarmiento cierra con apenas 2 unidades.

El campeonato entra en su tramo decisivo y, por ahora, Desamparados marca el ritmo con autoridad.