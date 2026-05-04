La foto de Ischigualasto que fue elegida como una de las 25 mejores del mundo

Una imagen de Ischigualasto tomada por un astrofotógrafo argentino fue elegida como una de las 25 mejores fotografías del mundo.

Una impactante imagen del Parque Provincial Ischigualasto volvió a poner a San Juan en el centro de la escena internacional. La fotografía fue seleccionada entre las 25 mejores del mundo en el prestigioso certamen Milky Way Photographer of the Year 2026, organizado por Capture the Atlas.

El reconocimiento fue destacado por las autoridades del parque, que informaron que la imagen fue realizada por el astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile. En la toma, el artista logró capturar la majestuosidad de la Vía Láctea desplegándose sobre el característico paisaje desértico de Ischigualasto, uno de los sitios naturales más emblemáticos del país.

La fotografía de Santile fue seleccionada junto a otras provenientes de destinos icónicos como Namibia, Islandia y Australia, lo que resalta el nivel internacional del certamen y la calidad del trabajo argentino. Este tipo de producciones suele ser difundido por reconocidos medios globales como BBC, Forbes y National Geographic.

Desde el punto de vista técnico, la imagen se distingue por su precisión y composición. La integración del cielo nocturno con el relieve del parque fue lograda mediante el uso de herramientas avanzadas de astrofotografía, como rastreadores estelares y técnicas de edición que permiten resaltar la galaxia en todo su esplendor.

Este nuevo reconocimiento refuerza el posicionamiento de San Juan como un destino privilegiado para el astroturismo y el turismo geológico. La provincia ofrece algunos de los cielos más limpios del planeta, condiciones ideales para la observación astronómica y la captura de imágenes de alto nivel.

Más allá de su valor estético, la fotografía representa también la singularidad de los paisajes sanjuaninos y su potencial para atraer visitantes de todo el mundo, consolidando a Ischigualasto como un ícono natural de relevancia global.