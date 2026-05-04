El "sí, quiero" le gana terreno a la convivencia en el registro civil sanjuanino

En San Juan , el comportamiento de los vínculos legales está trazando una dirección clara que desafía algunas percepciones sobre la modernidad de las relaciones. Según datos del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas , se observa un contraste entre la solidez del matrimonio civil y el declive de las inscripciones de uniones convivenciales. Mientras el matrimonio mantiene una vigencia inalterable en la elección de los sanjuaninos, las uniones de hecho registradas presentan un retroceso notable en la comparativa interanual, marcando una tendencia que prioriza la seguridad jurídica de la institución matrimonial por sobre la convivencia formalizada.

La estabilidad del matrimonio en la provincia es casi matemática cuando se analizan los puntos neurálgicos de atención. En la Sede Central, los registros oficiales muestran una paridad al comparar los periodos de 2025 y 2026, con exactamente 132 enlaces celebrados en cada etapa, lo que evidencia que el proyecto de vida matrimonial no ha perdido terreno ante nuevas formas de vinculación. Este fenómeno de consolidación se apoya fuertemente en una estrategia de descentralización que ha permitido acercar el Registro Civil a los ciudadanos. La oficina móvil se ha convertido en un actor fundamental de este fortalecimiento, logrando contabilizar 164 matrimonios hasta principios de mayo de 2026, una cifra que ya supera los 144 enlaces realizados bajo esta modalidad en el mismo periodo del año anterior, según destacaron oficialmente.

En la otra cara de la moneda, las uniones convivenciales atraviesan un periodo de retracción. Al realizar el análisis situado en la Sede Central, se observa que durante abril de 2025 se gestionaron 219 inscripciones de convivencia, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra se redujo a 146 trámites. Esta disminución refleja un cambio en la dinámica de formalización de las parejas, sugiriendo que quienes buscan un marco legal para su unión están optando nuevamente por el matrimonio o, en su defecto, están desistiendo de registrar formalmente su convivencia ante las autoridades competentes.

image En San Juan, el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, ofrece a los ciudadanos la posibilidad de celebrar su matrimonio civil en lugares emblemáticos de la provincia, sumando a la ceremonia un escenario especial y lleno de significado.

El balance provincial de matrimonios en lo que va del año refuerza esta idea de vigencia constante, ya que solo durante el primer trimestre de 2026 se concretaron 430 enlaces, cifra que ascendió a 445 al sumar los registros tomados hasta mediados de abril. Aunque el año 2025 cerró su primer cuatrimestre con un total de 610 matrimonios, los datos actuales sugieren que el ritmo de celebraciones se mantiene firme, especialmente impulsado por fechas de alto valor simbólico. Un ejemplo claro de esto fue la jornada del Día de los Enamorados de 2026, que al caer en día sábado, registró una actividad inusual con 34 enlaces en un solo día, demostrando que el componente emocional sigue siendo un motor vital para la formalización civil.

Desde el ámbito institucional, esta realidad es interpretada como un éxito de la modernización y la agilización de los sistemas registrales. La intención oficial es asegurar que el acceso a la formalización de los vínculos sea eficiente y ágil, adaptándose a las necesidades de los ciudadanos mediante operativos de abordaje que garantizan que el Registro Civil llegue a cada rincón de San Juan, consolidando así al matrimonio como la base jurídica preferida de la sociedad sanjuanina.