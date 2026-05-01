viernes 1 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relaciones internacionales

Milei viaja a EE. UU. para exponer en la cumbre del Instituto Milken

El Presidente participará por segunda vez como orador en el influyente foro global que reúne a líderes de finanzas, tecnología y política en Los Ángeles.

Por Agencia NA
Javier Milei, presidente de Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina

El presidente argentino Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de la 29.ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, que se desarrollará en Los Ángeles. Será su cuarto viaje al país norteamericano en lo que va del año.

Lee además
el gobierno destinara fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las fuerzas armadas
Por decreto

El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas
manuel adorni: jamas voy a renunciar, jamas voy a ceder ante las presiones
Declaraciones

Manuel Adorni: "Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

Según se informó, el mandatario disertará el miércoles 6 de mayo en el encuentro organizado por el Instituto Milken, un espacio que convoca a referentes globales de distintos sectores para debatir los principales desafíos del mundo actual. En esta edición, el lema será “Liderando en una nueva era”.

Milei estará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de arribo de la comitiva, su participación en el foro ya fue oficializada.

La conferencia reúne a líderes de áreas como finanzas, tecnología, salud, filantropía y políticas públicas, con el objetivo de impulsar soluciones concretas frente a los desafíos globales. En ediciones anteriores participaron figuras de peso internacional como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la Rania de Jordania.

Será la segunda vez que Milei exponga en este foro. En su intervención de 2024, el jefe de Estado buscó seducir a inversores internacionales al asegurar que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

El viaje se suma a una agenda internacional intensa del Presidente, que en marzo ya había visitado ciudades como Nueva York en el marco de la Argentina Week 2026, donde volvió a destacar el potencial económico del país ante empresarios y referentes financieros.

Antes de partir, Milei mantuvo actividad oficial en el país, incluyendo su presencia en el Congreso junto al jefe de Gabinete y su participación en ejercicios navales junto a fuerzas de Estados Unidos, en el marco de las maniobras Passex 2026.

La nueva visita a territorio estadounidense refuerza el vínculo político del Gobierno argentino con la administración de Donald Trump, en un contexto de alineamiento estratégico que el oficialismo busca consolidar en el plano internacional.

Seguí leyendo

Primer Día del Trabajador con reforma laboral: los desafíos del trabajo en la nueva era

Otro guiño de Trump a Milei: subió la calificación de Argentina sobre propiedad intelectual

Aprueban una nueva inversión en gasoductos en el marco del RIGI

En marzo, la dotación del personal público cayó 6,2% interanual

El Gobierno le compró DEG a Estados Unidos para afrontar el pago ante el FMI

"El régimen venezolano sí tortura", afirmó Nahuel Gallo ante la justicia al radicar la denuncia

El Senado firmó dictamen a favor de 16 pliegos de jueces, fiscales y defensores

El lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la Casa Rosada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sostenimiento de la obra pública en San Juan explican en parte la recuperación de la provincia en el entorno laboral. 
Panorama

Primer Día del Trabajador con reforma laboral: los desafíos del trabajo en la nueva era

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile
Inversión millonaria

Cómo será el shopping que construirán en el límite entre Mendoza y Chile

En la feria hay una oferta de productos únicos y auténticos, que no están presentes en el mercado. 
Servicio

Arrancó la Feria Internacional de Artesanías 2026: un recorrido por la tradicional actividad que convoca a artesanos del país y el mundo

Imagen ilustrativa
Caos en Capital

Se prendieron fuego dos autos en un edificio del centro sanjuanino y evacuaron el lugar

Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000
En pleno centro

Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto
Este viernes

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Te Puede Interesar

La bodega Resero, en Albardón. La disputa entre Fecovita e Iberte suma un nuevo capítulo judicial, con efectos que se siguen de cerca en San Juan por su impacto en el mercado vitivinícola.
Guerra del vino en San Juan

Fecovita ganó una batalla clave ante Iberte, firma del dueño de Gualcamayo; y reacomoda el tablero

Por Elizabeth Pérez
La banda de talentos sanjuaninos, lista para volver a rendir homenaje al arte musical de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
Agendando

El espíritu de Serrat y Sabina revive en San Juan: un "Verso a Verso" que nace de la amistad

   

A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, realizarán un sentido homenaje en la Capital

Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.
Caso inédito

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

De Virus a Capusotto: variada cartelera en el Teatro Sarmiento durante mayo
Agenda cultural

De Virus a Capusotto: variada cartelera en el Teatro Sarmiento durante mayo