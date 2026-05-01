Milei viaja a EE. UU. para exponer en la cumbre del Instituto Milken

El presidente argentino Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de la 29.ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, que se desarrollará en Los Ángeles. Será su cuarto viaje al país norteamericano en lo que va del año.

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Según se informó, el mandatario disertará el miércoles 6 de mayo en el encuentro organizado por el Instituto Milken, un espacio que convoca a referentes globales de distintos sectores para debatir los principales desafíos del mundo actual. En esta edición, el lema será “Liderando en una nueva era”.

Milei estará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de arribo de la comitiva, su participación en el foro ya fue oficializada.

La conferencia reúne a líderes de áreas como finanzas, tecnología, salud, filantropía y políticas públicas, con el objetivo de impulsar soluciones concretas frente a los desafíos globales. En ediciones anteriores participaron figuras de peso internacional como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la Rania de Jordania.

Será la segunda vez que Milei exponga en este foro. En su intervención de 2024, el jefe de Estado buscó seducir a inversores internacionales al asegurar que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

El viaje se suma a una agenda internacional intensa del Presidente, que en marzo ya había visitado ciudades como Nueva York en el marco de la Argentina Week 2026, donde volvió a destacar el potencial económico del país ante empresarios y referentes financieros.

Antes de partir, Milei mantuvo actividad oficial en el país, incluyendo su presencia en el Congreso junto al jefe de Gabinete y su participación en ejercicios navales junto a fuerzas de Estados Unidos, en el marco de las maniobras Passex 2026.

La nueva visita a territorio estadounidense refuerza el vínculo político del Gobierno argentino con la administración de Donald Trump, en un contexto de alineamiento estratégico que el oficialismo busca consolidar en el plano internacional.