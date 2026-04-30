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Otro guiño de Trump a Milei: subió la calificación de Argentina sobre propiedad intelectual

Pasaron tres décadas para que el gobierno estadounidense mejore la calificación argentina en la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Por Agencia NA
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El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo apoyo de los Estados Unidos al recibir este jueves una mejora en la calificación de la Argentina con relación a la propiedad intelectual.

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En una nueva señal del gobierno norteamericano hacia la Argentina, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) mejoró la calificación del país luego de tres décadas en su revisión anual del estado global de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En este sentido y de acuerdo al llamado Reporte Especial 301 que publicó este jueves la USTR, liderada por el representante comercial Jamieson Greer, la Argentina de Milei dejó su puesto en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” para ocupar la “Lista de Vigilancia” por “sus esfuerzos para abordar preocupaciones significativas” en dicha materia.

Argentina ocupaba el lugar que deja en la lista desde 1996. La misma está destinada a países con deficiencias graves en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

¿Qué marca el reporte de la USTR sobre la Argentina?

En el reporte, la USTR destacó que en febrero pasado Estados Unidos y Argentina firmaron el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI), en virtud del cual la administración de Javier Milei “asumió compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al reforzar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual”.

A su vez, en el reporte “esto incluye avanzar en la adhesión a varios tratados internacionales clave sobre propiedad intelectual y adoptar medidas para resolver numerosos problemas de propiedad intelectual de larga data identificados en el Informe Especial 301”.

Por su parte, “la Argentina también se ha comprometido a aplicar estándares rigurosos de transparencia y equidad en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas [IG], así como a garantizar que los productos estadounidenses puedan seguir utilizando términos que han sido protegidos injustamente como IG”, se añadió en el reporte, dado a conocer a través de su publicación en el día de la fecha.

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