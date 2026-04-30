jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Qué traman

El plan del peronismo para cambiar la Ley de Coparticipación Municipal

Tras la reunión de intendentes justicialistas, algunos diputados empezaron a elaborar un borrador para rediscutir el destino de los fondos del Fodere, con la idea de reasignar parte de ese dinero, destinado a obras, hacia otros sectores.

Por Ana Paula Gremoliche
image - 2026-04-30T192700.235

La situación económica de los municipios es cada vez más crítica. Por eso, entre los intendentes peronistas comenzó a rondar la inquietud de dónde obtener más fondos para libre disponibilidad. Tras la reunión que hubo hace algunas semanas en el Partido Justicialista, algunos diputados estarían trabajando en un borrador para proponer redireccionar el dinero del Fondo Regional de Desarrollo (Fodere), actualmente utilizado para obras. Es, por ahora, una propuesta incipiente que, según fuentes del ámbito legislativo, buscan acordar con el oficialismo.

Lee además
el lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la casa rosada
Prensa

El lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la Casa Rosada
aumento de combustibles en mayo: de cuanto es la suba por impuestos que dispuso el gobierno
Boletín oficial

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba por impuestos que dispuso el Gobierno

La molestia inicial de los jefes comunales peronistas habría comenzado por el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), ya que se entrega solo en emergencias y a discrecionalidad del Ejecutivo. En la mesa chica, el planteo tuvo que ver con que, el año pasado, el Gobierno no habría entregado el fondo a todos los municipios que lo solicitaron. Ese dinero que no se entregó, se reparte al año siguiente con el Fodere. De esta manera, los intendentes entienden que ya no pueden “elegir” en qué gastar el dinero.

De esta manera, la propuesta entre diputados departamentales afines al peronismo habría sido “parar un poco la pelota” con el oficialismo en la Cámara de Diputados, es decir, no generar conflicto en votaciones inertes. El objetivo sería generar un buen clima para, al menos, poner sobre la mesa la discusión del Fodere.

Lo cierto es que aún no hay nada concreto. Se trata de una idea que viene rondando entre los intendentes desde hace un tiempo. Aunque no son todos: para algunos, la continuidad del fondo significa poder seguir haciendo obras en un contexto en el que “no hay plata”.

Seguí leyendo

Viene "El Jefe" a San Juan junto a un ministro nacional cercano a Orrego

Se lanza una nueva corriente del peronismo moderado y federal, con Olmos, Tolosa Paz y Michel a la cabeza

El Gobierno acordó los nuevos aumentos para trabajadoras de casas particulares

Casación analizará si corresponde aplicar femicidio en el atentado a Cristina Kirchner

La Corte declara inconstitucional el uso de datos personales sin consentimiento por parte del Estado

Hualilán en la mira del mundo: 13 embajadores de la Unión Europea visitaron la mina

Renunció una figura clave de Chimbas: quién ocupará su lugar

La CGT se movilizó con presencia sanjuanina en Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo que todos quieren saber en san juan: abriran o no un nuevo concurso para ingresar al poder judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Pachakamaq, el cóndor que fue rescatado y volvió a volar.
Historia

Quién es Pachakamaq, el cóndor sanjuanino que volvió a las altas cumbres

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Te Puede Interesar

Los dueños de Branka Motors no pagaron y hay preocupación de las víctimas: ¿se cae el acuerdo?
Polémica

Los dueños de Branka Motors no pagaron y hay preocupación de las víctimas: ¿se cae el acuerdo?

Por Luz Ochoa
Desde adentro: una velada con la voz del box video
Capítulo I

Desde adentro: una velada con la voz del box

En la previa al Día del Trabajador, afirmaron que las ventas de asado cayeron en San Juan
Consumo en baja

En la previa al Día del Trabajador, afirmaron que las ventas de asado cayeron en San Juan

Cayó el Callejero Fino: así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido
Barrio 5 de Octubre

Cayó el "Callejero Fino": así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido

Video: rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional
Automovilismo

Video: rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional