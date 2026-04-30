El plan del peronismo para cambiar la Ley de Coparticipación Municipal

La situación económica de los municipios es cada vez más crítica. Por eso, entre los intendentes peronistas comenzó a rondar la inquietud de dónde obtener más fondos para libre disponibilidad. Tras la reunión que hubo hace algunas semanas en el Partido Justicialista, algunos diputados estarían trabajando en un borrador para proponer redireccionar el dinero del Fondo Regional de Desarrollo (Fodere), actualmente utilizado para obras. Es, por ahora, una propuesta incipiente que, según fuentes del ámbito legislativo, buscan acordar con el oficialismo.

La molestia inicial de los jefes comunales peronistas habría comenzado por el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), ya que se entrega solo en emergencias y a discrecionalidad del Ejecutivo. En la mesa chica, el planteo tuvo que ver con que, el año pasado, el Gobierno no habría entregado el fondo a todos los municipios que lo solicitaron. Ese dinero que no se entregó, se reparte al año siguiente con el Fodere. De esta manera, los intendentes entienden que ya no pueden “elegir” en qué gastar el dinero.

De esta manera, la propuesta entre diputados departamentales afines al peronismo habría sido “parar un poco la pelota” con el oficialismo en la Cámara de Diputados, es decir, no generar conflicto en votaciones inertes. El objetivo sería generar un buen clima para, al menos, poner sobre la mesa la discusión del Fodere.

Lo cierto es que aún no hay nada concreto. Se trata de una idea que viene rondando entre los intendentes desde hace un tiempo. Aunque no son todos: para algunos, la continuidad del fondo significa poder seguir haciendo obras en un contexto en el que “no hay plata”.