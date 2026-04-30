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PJ

Se lanza una nueva corriente del peronismo moderado y federal, con Olmos, Tolosa Paz y Michel a la cabeza

Los referentes del nuevo espacio proponen orden macroeconómico y dirimir las candidaturas del PJ en las PASO. Se definen pro megaminería y a favor de la baja de retenciones al campo.

Por Agencia NA
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Una nueva corriente interna del peronismo, que busca instalar un programa de centro moderado, con orden macroeconómico e impronta federal, se lanzará este viernes en la Ciudad de Buenos Aires.

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El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, es el principal armador de este grupo político que tiene como máximos referentes a los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y que se lanzará este viernes 1 de mayo desde las 9 hs en Parque Norte.

También se enrolan la ex ministra de Trabajo y actual diputada nacional Kelly Olmos, su par de Mendoza Emir Félix y recientemente se sumó el intendente de Pilar, Federico Achával.

A diferencia de otros sectores del peronismo, como el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner, este nuevo espacio -que aún no posee un nombre definido- no tiene un liderazgo vertical indiscutido, y su lógica de funcionamiento es más bien horizontal.

Más que un nuevo espacio dentro del PJ, lo que se está viendo es un intento de cambiar el lenguaje del peronismo. No es sólo un armado político, es cómo se empieza a hablar de política hacia adentro y hacia afuera”, sostuvieron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes autorizadas de este sector del PJ.

Según destacaron, “primero hay una idea muy fuerte de federalizar en serio: correr el eje del AMBA y darle centralidad a las provincias, a los intendentes, a los gobernadores, al interior productivo”.

Segundo, hay una búsqueda de ordenar el discurso económico. Empiezan a aparecer palabras como equilibrio fiscal, superávit, previsibilidad… no como algo técnico, sino como una forma de volver a construir credibilidad, sobre todo hacia sectores más moderados y económicos”, remarcaron.

Este vocabulario viene a barrer con el populismo fiscal que quedó muy asociado a las últimas experiencias gubernamentales del peronismo, y que hicieron que los mercados vincularan al kirchnerismo con la idea del caos económico.

A diferencia de otros sectores ubicados más a la izquierda dentro del peronismo, este incipiente espacio está de acuerdo con una baja paulatina de las retenciones agrarias y el desarrollo de la megaminería.

El lanzamiento

Desde la organización señalaron que el evento en Parque Norte congregarán unos mil dirigentes de 19 provincias, incluyendo más de 60 intendentes de todo el país, 120 conejales y 25 referentes legislativos.

En la lista de invitados no está ninguno de los referentes de los espacios que dominan la cartelera del peronismo, como el MDF, La Cámpora y el Frente Renovador.

Todos ellos fueron notificados sobre el lanzamiento de la nueva corriente política, y les avisaron que la intención no es ir contra nadie, sino sumar ideas para confluir con el resto en una próxima etapa.

En el debut del nuevo espacio en Parque Norte tampoco estará Miguel Pichetto, pese a que el veterano diputado nacional tiene un fluido diálogo político y articulación legislativa con Michel y Tolosa Paz.

Un dato político es que entre los invitados habrá un grupo de 30 intendentes de Hacemos por Córdoba, que responden políticamente al gobernador Martín Llaryora.

Ese espacio político hace más de 20 años que está alejado del kirchnerismo y actualmente en el Congreso no se inserta en Unión por la Patria sino en el bloque Provincias Unidas.

El cordobesismo ha sido fundamental para la aprobación de muchas de las leyes que impulsó el Gobierno en el Congreso, como la ley Bases y la reforma laboral de Javier Milei, entre otras iniciativas.

Pese a este tipo de antecedentes, empieza a haber un incipiente acercamiento entre Llaryora y actores de este nuevo peronismo federal que permiten vislumbrar la posibilidad de una confluencia electoral.

“No hay construcción posible sin Córdoba, Santa Fe y Mendoza”, señalan las fuentes consultadas por este medio acerca de la exigua penetración y representatividad social que tuvo el peronismo kirchnerista en dichas provincias en estos últimos años.

Las PASO

Una de las premisas que empuja el armado de Olmos, Tolosa Paz y Michel es la de utilizar las PASO (que el Gobierno busca eliminar a pesar de no tener los números en el Congreso) para dirimir liderazgos dentro del peronismo, aunque la idea sería que todos los candidatos compartan un mismo programa discutido previamente.

Las fuentes consultadas aclararon que en esta etapa todavía no se va a hablar de candidaturas, sino de ideas con la intención posterior de confluir programáticamente con otros espacios del peronismo.

“En el fondo, lo que están haciendo no es lanzar un candidato ni un liderazgo, sino discutir ideas, programa y hacia dónde va el peronismo en los próximos años”, concluyeron.

El objetivo, además de ganar en 2027, es no no se repite lo que ocurrió en el 2019, cuando el peronismo y otros espacios se juntaron para derrotar a Mauricio Macri, pero sin un programa, razón que identifican como el origen del Gobierno fallido del Frente de Todos.

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