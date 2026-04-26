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Apoyos y lazos

El peronismo sanjuanino empieza a mirar lo nacional: quién está con quién rumbo al 2027

Las líneas internas del justicialismo van delineándose poco a poco de cara a lo que se viene, definiendo no solo el apoyo nacional, sino también la situación provincial.

Por Ana Paula Gremoliche
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El peronismo sanjuanino empezó a moverse con la mira puesta en recuperar la provincia, tras la derrota de 2023 que cortó dos décadas de gobierno. Mientras se reordenan las internas y asoman las primeras señales de campaña, también comienzan a definirse los alineamientos en el plano nacional. En ese escenario, el espacio se referencia, a grandes rasgos, en tres figuras: Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. En San Juan, la dirigencia ya empieza a acomodarse en función de esos liderazgos.

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Una de las alianzas más notorias es la del senador Sergio Uñac con el kirchnerismo. El exgobernador sanjuanino formó Primero la Patria, un movimiento político conformado por diferentes dirigentes del resto del país, como Juan Manuel Urtubey y Nicolás Trotta. Esta agrupación reconoce la centralidad de Cristina y, de hecho, tiene gran participación de Máximo Kirchner y de La Cámpora. A este contexto político hay que sumarle el "lanzamiento" de la candidatura de Uñac. El exsenador Oscar Parrilli lo puso en una posible fórmula presidencial para EL 2027 junto con Cristina. Si bien no hubo demasiadas réplicas en el plano nacional, lo cierto es que hay sectores del peronismo local en el que creen que esto puede ser posible.

Pese al estrecho vínculo de Uñac con el kirchnerismo, dentro del círculo del legislador aseguran que tiene el vínculo con el gobernador bonaerense. Si bien no habría diálogo directo, el "puente" entre ambos dirigentes sería Victoria Tolosa Paz, quien era ministra cuando Uñac gobernaba San Juan.

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Gómez y Larroque.

Gómez y Larroque.

El kicillofismo está representado en la provincia por el giojismo. El diálogo directo con Kicillof lo tiene el exgobernador José Luis Gioja; mientras que el presidente de la JUP, Juan Pablo Gómez, tiene relación con Andrés "Cuervo" Larroque, uno de los principales operadores del gobernador de Buenos Aires. El lazo no termina allí, ya que el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone, tiene lazos con Cristina Álvarez, jefa de Asesores de Buenos Aires.

El objetivo del giojismo es abrir una sede de Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en lo que queda de este año y que, para la inauguración, llegue a la provincia un referente del kicillofismo. Aunque no se descarta que haya un encuentro público entre dirigentes antes de eso.

Sergio Massa es otro dirigente nacional que poco a poco vuelve a estar en el foco público, después de haber perdido las elecciones presidenciales frente a Javier Milei en el 2023. En este contexto, la semana pasada el diputado provincial y referente del Frente Renovador, Franco Aranda, fue a visitarlo a Buenos Aires. Según indicó en declaraciones mediáticas el exintendente de la Capital, el fin de este encuentro es poner sobre la mesa el contexto del peronismo y trabajar "por su unidad".

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Aranda y Massa, en la reunión de la semana pasada.

Aranda y Massa, en la reunión de la semana pasada.

Hay dirigentes sanjuaninos en los que su lineamiento es menos claro, como en el caso del intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Hace algunos días jugó un "fulbito" con un equipo massista, entre los que figuran intendentes como Federico Otermín. En medio del partido, y en una escena que no pasó desapercibida, apareció Massa. Se mostró cercano a los intendentes, con abrazos y charlas reservadas. La novedad, según La Política Online, fue que el encuentro quedó registrado en una foto que rápidamente empezó a circular en el ámbito político.

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Munisaga junto a Granados.

Munisaga junto a Granados.

Paralelamente, Otermín y Munisaga integrarían un equipo con el intendente de Lanús, Julián Álvarez ; y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, para disputarle la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM) a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y fuerte aliado de Kicillof.

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