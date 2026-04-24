Convocan a un abrazo simbólico en la Escuela Industrial en defensa de la educación pública

La comunidad educativa de San Juan se prepara para una nueva muestra de apoyo a la educación pública. Para el próximo 29 de abril a las 9 está convocado un abrazo simbólico a la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, una de las instituciones emblemáticas de la provincia.

La iniciativa es impulsada por ADICUS, en el marco de sus 50 años, junto a sectores vinculados a la docencia universitaria, y apunta a visibilizar la situación del sistema educativo y reforzar el respaldo a la universidad pública.

La convocatoria está abierta a docentes, preceptores, personal nodocente, estudiantes, egresados, familias y a la comunidad en general. La idea es generar un gesto colectivo en defensa de la educación pública, en un contexto donde el sector viene manifestando preocupación por su situación.

El punto de encuentro será en el edificio de la Escuela Industrial, donde se espera una participación amplia de distintos sectores ligados al ámbito educativo. La actividad se enmarca en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.