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Asistencia y nuevas herramientas para productores afectados por el granizo en Rawson

El Gobierno entregó fertilizantes a productores afectados por el granizo en Rawson y avanzó con medidas para integrarlos al sistema formal, mientras suma capacitaciones, financiamiento y proyectos para fortalecer la actividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La asistencia a productores afectados por el granizo comenzó a tomar forma en Rawson con la entrega de fertilizantes impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La medida se enmarca en un trabajo previo de relevamiento realizado junto a la Sociedad de Chacareros, que permitió identificar la situación de las fincas más comprometidas.

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Ese diagnóstico también dejó en evidencia un dato clave: varios productores no estaban inscriptos en el Registro Único de Producción Agropecuaria (RUPA). A partir de allí, la intervención oficial no solo apuntó a la recuperación productiva, sino también a integrar a esos trabajadores al sistema formal, paso necesario para acceder a herramientas de financiamiento y asistencia técnica.

En ese sentido, desde el área de Agricultura, Ganadería y Agroindustria insistieron en la importancia de avanzar con la inscripción o actualización en el registro, considerado un requisito central para canalizar futuras políticas de acompañamiento.

La jornada también incluyó anuncios vinculados al fortalecimiento del sector. Por un lado, el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario comenzará a dictar capacitaciones en manipulación de alimentos y brindará asesoramiento a quienes busquen certificar sus productos. Además, se incorporó una profesional en Alimentos al equipo, con el objetivo de reforzar los estándares de calidad e inocuidad.

En paralelo, se informó que avanza el proyecto de instalación de paneles solares en la Sociedad de Chacareros, una iniciativa orientada a mejorar la eficiencia energética. A esto se suman las líneas de financiamiento que continúan vigentes a través de la Agencia de Calidad San Juan, destinadas a potenciar emprendimientos agropecuarios.

Otro de los ejes es la organización de una edición especial de la Feria Agroproductiva, que buscará fortalecer los canales de comercialización y dar mayor visibilidad a los productores locales.

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