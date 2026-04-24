viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Turismo en Chile

Ponen en venta el casino Enjoy de Coquimbo, un clásico de los sanjuaninos en verano

El hotel y casino ubicado entre La Serena y Coquimbo forma parte del proceso de crisis y reestructuración de la empresa Enjoy. Aseguran que seguirá funcionando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El complejo Enjoy de Coquimbo, ubicado en el límite entre La Serena y Coquimbo, fue puesto en venta en medio de la crisis de la empresa, aunque aseguran que seguirá funcionando con normalidad.

El complejo Enjoy de Coquimbo, ubicado en el límite entre La Serena y Coquimbo, fue puesto en venta en medio de la crisis de la empresa, aunque aseguran que seguirá funcionando con normalidad.

El hotel y casino Enjoy de Coquimbo, uno de los complejos más visitados por los sanjuaninos que veranean en Chile, fue puesto en venta en medio de la crisis financiera de la empresa que lo opera.

Lee además
Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada
los secretos del barrio ingles, un atractivo imperdible a 20 minutos de la serena
Tiempo en Chile

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena

El recinto, ubicado en la Avenida del Mar del sector de Peñuelas —justo entre La Serena y Coquimbo— ocupa un predio de unos 43.000 metros cuadrados y es un punto clave del turismo en la región.

La decisión forma parte del proceso de reestructuración de Enjoy S.A., que en los últimos años atravesó dos reorganizaciones judiciales, según informaron los diarios chilenos El Día y Diario Financiero.

En ese contexto, aseguran que parte de sus activos quedó en manos de acreedores internacionales, que ahora buscan recuperar su inversión mediante la venta de propiedades.

De hecho, la compañía ya avanzó con otras operaciones similares, como la venta del Enjoy Punta del Este y la puesta en el mercado de otros activos turísticos.

Cuál será su destino

En el caso de Coquimbo, desde la empresa llevaron tranquilidad: el casino y el hotel seguirán funcionando con normalidad, incluso si cambia el dueño del edificio.

Esto se debe a que existe un contrato de alquiler vigente, por lo que quien compre el inmueble deberá respetar ese acuerdo. Es decir, el complejo continuará operando bajo la misma gestión, al menos hasta que finalice la actual licencia.

El proceso de venta se da en paralelo a una licitación que lleva adelante la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile, lo que abre un nuevo escenario para uno de los centros de entretenimiento más importantes de la zona.

Lugar estratégico

Para la ciudad de Coquimbo, el casino no es un actor menor: genera empleo, movimiento turístico y recursos para el municipio. Por eso, las autoridades locales siguen de cerca la situación y esperan que cualquier nuevo inversor mantenga el nivel de actividad.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, señaló que, para Coquimbo, este no es un tema cualquiera: el casino representa una fuente relevante de ingresos municipales, empleo y dinamismo turístico. Por lo mismo, estamos recabando antecedentes formales y coordinándonos con los organismos competentes para resguardar los intereses de la comuna”.

Mientras tanto, para los sanjuaninos que cada verano cruzan la cordillera, el mensaje es claro: el Enjoy seguirá abierto y funcionando como siempre, al menos por ahora.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?
Horror

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

Te Puede Interesar

La foto de la mujer encadenada circuló en las redes sociales.
Tensión en Capital

La versión de la familia de la mujer encadenada en un sanatorio sanjuanino: "La trataron como una bolsa de papas"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caos en Ruta 40 por un triple choque entre una camioneta, un auto y una moto
Pocito

Caos en Ruta 40 por un triple choque entre una camioneta, un auto y una moto

El complejo Enjoy de Coquimbo, ubicado en el límite entre La Serena y Coquimbo, fue puesto en venta en medio de la crisis de la empresa, aunque aseguran que seguirá funcionando con normalidad.
Turismo en Chile

Ponen en venta el casino Enjoy de Coquimbo, un clásico de los sanjuaninos en verano

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo
Conflicto

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"