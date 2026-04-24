Ponen en venta el casino Enjoy de Coquimbo, un clásico de los sanjuaninos en verano

El complejo Enjoy de Coquimbo, ubicado en el límite entre La Serena y Coquimbo, fue puesto en venta en medio de la crisis de la empresa, aunque aseguran que seguirá funcionando con normalidad.

El hotel y casino Enjoy de Coquimbo, uno de los complejos más visitados por los sanjuaninos que veranean en Chile, fue puesto en venta en medio de la crisis financiera de la empresa que lo opera.

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El recinto, ubicado en la Avenida del Mar del sector de Peñuelas —justo entre La Serena y Coquimbo— ocupa un predio de unos 43.000 metros cuadrados y es un punto clave del turismo en la región.

La decisión forma parte del proceso de reestructuración de Enjoy S.A., que en los últimos años atravesó dos reorganizaciones judiciales, según informaron los diarios chilenos El Día y Diario Financiero.

En ese contexto, aseguran que parte de sus activos quedó en manos de acreedores internacionales, que ahora buscan recuperar su inversión mediante la venta de propiedades.

De hecho, la compañía ya avanzó con otras operaciones similares, como la venta del Enjoy Punta del Este y la puesta en el mercado de otros activos turísticos.

Cuál será su destino

En el caso de Coquimbo, desde la empresa llevaron tranquilidad: el casino y el hotel seguirán funcionando con normalidad, incluso si cambia el dueño del edificio.

Esto se debe a que existe un contrato de alquiler vigente, por lo que quien compre el inmueble deberá respetar ese acuerdo. Es decir, el complejo continuará operando bajo la misma gestión, al menos hasta que finalice la actual licencia.

El proceso de venta se da en paralelo a una licitación que lleva adelante la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile, lo que abre un nuevo escenario para uno de los centros de entretenimiento más importantes de la zona.

Lugar estratégico

Para la ciudad de Coquimbo, el casino no es un actor menor: genera empleo, movimiento turístico y recursos para el municipio. Por eso, las autoridades locales siguen de cerca la situación y esperan que cualquier nuevo inversor mantenga el nivel de actividad.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, señaló que, para Coquimbo, este no es un tema cualquiera: el casino representa una fuente relevante de ingresos municipales, empleo y dinamismo turístico. Por lo mismo, estamos recabando antecedentes formales y coordinándonos con los organismos competentes para resguardar los intereses de la comuna”.

Mientras tanto, para los sanjuaninos que cada verano cruzan la cordillera, el mensaje es claro: el Enjoy seguirá abierto y funcionando como siempre, al menos por ahora.