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Conflicto

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo

Más de diez instituciones pidieron ante Personería Jurídica convocar con urgencia a una Asamblea antes del 30 de abril. El presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, entidad que regula todo el hockey local, salió al cruce, defendió su gestión y apuntó contra sectores de la dirigencia anterior.

Por Carla Acosta
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Roberto Roldán

Roberto Roldán

Estalló la interna en la Federación Sanjuanina de Patín, el organismo que regula el hockey sobre patines en la provincia, luego de que más de diez clubes reclamaron la convocatoria urgente a elecciones. La respuesta del presidente Roberto Roldán, quien ocupa el cargo desde 2024, no tardó en llegar: cuestionó el trasfondo del planteo y defendió su gestión.

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La nota de las instituciones fue presentada el 16 de abril ante la Comisión Directiva y también elevada a Personería Jurídica. En el documento, los clubes advirtieron sobre las “dificultades en los procesos de gestión y en la planificación deportiva” que "están impactando en el normal desarrollo de la actividad".

En ese marco, solicitaron que se convoque a una Asamblea General Ordinaria antes del 30 de abril, tal como, según el escrito, establece el artículo 18 del estatuto. “El objetivo es revisar y encauzar los aspectos administrativos, fortalecer los mecanismos de gestión y redefinir lineamientos deportivos que permitan restablecer el adecuado funcionamiento institucional”, expresaron en el comunicado.

El reclamo llevó la firma de Valenciano, Richet Zapata, UVT, Social San Juan, Sarmiento, Bancaria, Olimpia, Lomas, Aberastain, Huarpes, Estudiantil, Unión, Hispano y Altos de San Juan. Según plantearon, el mandato de las actuales autoridades estaría vencido desde el 31 de diciembre de 2025, incluso contemplando el plazo adicional de 90 días previsto para regularizar la situación.

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Roberto Roldán

Roberto Roldán

Del otro lado, el presidente Roberto Roldán dio su versión y aseguró que su mandato vence a fines de abril. “Se ha solicitado una prórroga para poder terminar el balance. Eso lo otorga Personería Jurídica y, en base a eso, hay que convocar a elecciones”, explicó.

El dirigente también apuntó contra sectores que impulsan el reclamo. “Hay algunos clubes que están molestos, muchos eran parte de la gestión pasada. Ahora que la Federación está saneada, vuelven a la carga para seguir estando”, lanzó picante. En esa línea, sostuvo que durante su gestión se eliminaron beneficios que tenían algunas instituciones, lo que generó malestar. “No podés tener clubes amigos con ventajas y otros no”, afirmó.

En ese contexto, Roldán defendió su administración y remarcó que recibió una Federación con serios problemas económicos y legales. “He pasado casi un año arreglando la situación. Hoy está ordenada y sin riesgo de intervención”, señaló. Además, aseguró que todas las decisiones fueron tomadas con el aval de los presidentes de los clubes. “Nosotros no hemos tomado ninguna medida sin consenso. Todo fue votado por ellos”, indicó.

También adelantó que la actual conducción trabaja en proyectos vinculados a la tecnificación de jugadores, capacitación de entrenadores y la organización de eventos. “Ahora estamos empezando con los proyectos, antes no podíamos por la situación que recibimos”, sostuvo en diálogo con Tiempo de San Juan.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y con posiciones enfrentadas. Por un lado, los clubes presionan para que se cumplan los plazos estatutarios y se convoque a elecciones. Por el otro, la conducción sostiene que el proceso debe completarse dentro de los tiempos legales, con el balance cerrado y bajo la órbita de Personería Jurídica. Las próximas semanas serán claves para definir el rumbo institucional de la Federación.

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