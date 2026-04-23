La Copa Argentina va a tener su libro oficial

La Copa Argentina va a tener un libro oficial que cuenta su historia y recopila información de sus partidos más destacados y otros apartados estadísticos.

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El libro contará con 118 páginas y una gran cantidad de fotografías de buena calidad, además de entrevistas con diversos protagonistas del certamen.

El libro será presentado en la Feria del Libro el próximo jueves 30 de abril, siendo puesto a la venta ese mismo día.

Atravesando la decimocuarta edición desde su reinvención y vuelta a la estructura del fútbol argentino, en 2011, la Copa Argentina, conocida por ser el certamen más federal del fútbol nacional, tendrá su propio libro oficial.

El mismo nace de una colaboración entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa de organización y producción de eventos Torneos y se titula “Nuestra Copa: el Libro oficial de la Copa Argentina”.

Con ilustraciones que acompañan el texto, el libro cuenta la historia de la copa desde su refundación, en 2011, califica al torneo como “un evento que une a todo el territorio nacional” y valora su capacidad de “cambiar la historia de un club en una sola noche”, afirmándola también como una competencia “federal”.

Además, en el mismo se hace un repaso de los partidos más recordados, los mejores jugadores que han disputado el torneo y los campeones de cada edición, además de distintas estadísticas de los clubes y los futbolistas.

También, siendo un certamen que le da la oportunidad de mostrarse ante el país a deportistas de clubes del ascenso, el libro recuerda los inolvidables “batacazos” en los que equipos de categorías bajas pudieron dejar en el camino a los de Primera y actuaciones recordadas de sus futbolistas.

El libro cuenta con entrevistas al expresidente de Arsenal Julio Humberto Grondona (hijo), el entrenador Gustavo Alfaro, campeón de la misma en el “Arse”, y el periodista Julián Bricco, habitual relator en las transmisiones televisivas del torneo, así como también del coordinador general de Futbolistas Agremiados Argentinos, Sergio Marchi.

Escrito por los periodistas Lucas Fernández Alonso, Ramiro De Vita y Matías Tojter, el trabajo será presentado el próximo jueves 30 de abril en La Rural, en el marco de la Feria Internacional del Libro, desde las 18:30, con moderación del periodista Gastón Recondo y participación de Bricco, Marchi, el ex representante Guillermo Coppola y el exjugador de Estudiantes Mariano Andújar.