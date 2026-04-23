jueves 23 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

La furia de un tenista argentino contra el público de Madrid: "Gritá ahora"

El tenista explotó en medio del encuentro en el Masters 1000 tras recibir reproches desde la tribuna y protagonizó una escena que se hizo viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un momento de máxima tensión se vivió en el Masters 1000 de Madrid, donde un tenista argentino perdió la paciencia y terminó enfrentándose verbalmente con el público en pleno partido. La escena, cargada de bronca, rompió con la habitual calma del circuito y se volvió uno de los episodios más comentados de la jornada.

Lee además
tenso momento en el tenis femenino: una ucraniana le nego el saludo a sabalenka, la n°1 bielorrusa
Tras la final

Tenso momento en el tenis femenino: una ucraniana le negó el saludo a Sabalenka, la N°1 bielorrusa
grave denuncia en rosario central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado
Tremendo

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado

Todo se desató durante un tramo caliente del encuentro, cuando desde las tribunas comenzaron a bajar gritos y reproches que sacaron de eje al jugador. Lejos de ignorarlos, el argentino reaccionó de inmediato: se dirigió hacia el público y respondió con gestos y palabras, en una clara muestra de fastidio acumulado.

El cruce fue subiendo de tono con el correr de los segundos. En medio de la discusión, lanzó una frase desafiante que encendió aún más el ambiente y generó una mezcla de silbidos y aplausos. El clima, lejos de calmarse, se volvió cada vez más hostil, con un ida y vuelta constante entre el tenista y los espectadores.

La situación obligó incluso a una pausa momentánea en el partido, mientras el jugador intentaba recomponerse emocionalmente para seguir compitiendo. No fue un detalle menor: este tipo de episodios suele impactar directamente en el rendimiento, especialmente en torneos de semejante exigencia.

Más allá del resultado deportivo, lo ocurrido dejó expuesta la presión que implica jugar en escenarios grandes y con el público en contra. En el circuito, no es la primera vez que un argentino queda envuelto en una situación así, aunque pocas veces con tanta intensidad y visibilidad.

El episodio rápidamente se viralizó y abrió el debate: hasta dónde influye la gente en el desarrollo de un partido y cuál es el límite entre el folklore y la falta de respeto. En Madrid, por lo pronto, la pelota dejó de ser la única protagonista por un rato largo.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047412357794578477&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Boca busca meterse en playoffs en su visita a Defensa y Justicia: formaciones y dónde verlo

Uno de los apartados de Estudiantes Río Cuarto habló del escándalo: "Maltratan al jugador"

River no pierde el tiempo y quiere seducir a un campeón del mundo: de quién se trata

Club Sportivo Divisadero, la "Cenicienta" del oeste sarmientino

Humildad, trabajo a pulmón y mujeres al frente: Daniela Díaz y el corazón que sostuvo a Sportivo Divisadero

La pasión acelera en San Juan: ya están a la venta las entradas para el Turismo Nacional en el Villicum

Se conoció el parte médico de Lamine Yamal

Se viene el 3° Torneo Caciquito de Huazihul

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia
Torneo Apertura

Boca busca meterse en playoffs en su visita a Defensa y Justicia: formaciones y dónde verlo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000
Otra vez es noticia

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000

Las gaseosas incautadas en agosto de 2024 durante el procedimiento en el que detuvieron a los policías.
Inesperado fallo judicial

Revocaron la condena contra el policía de Jáchal acusado de coimear gaseosas en 2024 y lo absolvieron

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez
Película en Chimbas

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez

Albardón: intentaron robarle la bici a un menor, un vecino los persiguió y terminaron presos
Persecución

Albardón: intentaron robarle la bici a un menor, un vecino los persiguió y terminaron presos

Te Puede Interesar

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa
Judiciales

Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa

Un cortometraje filmado en la Difunta Correa dará el salto internacional y viaja a un festival de Grecia
Orgullo sanjuanino

Un cortometraje filmado en la Difunta Correa dará el salto internacional y viaja a un festival de Grecia

Picón y Jaime presentaron un proyecto en rechazo a Quintela por el desconocimiento de los limites territoriales de San Juan
Congreso

Picón y Jaime presentaron un proyecto en rechazo a Quintela por el desconocimiento de los limites territoriales de San Juan

Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia
Torneo Apertura

Boca busca meterse en playoffs en su visita a Defensa y Justicia: formaciones y dónde verlo