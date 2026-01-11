Tenso momento en el tenis femenino: una ucraniana le negó el saludo a Sabalenka, la N°1 bielorrusa

La ucraniana Marta Kostyuk , 26° del ranking mundial, es una de las tenistas más involucradas y públicamente activas con los efectos que sufre su país de origen desde la invasión bélica de Rusia, en 2022. Una buena porción de su familia directa se encuentra en Kiev y fue una de las jugadoras que, desde el primer momento, alzó la voz, repudió a sus colegas del circuito nacidas en Rusia y Belarús , y a muchas de ellas les negó el saludo en la red luego de los partidos. Esta situación se volvió a repetir este domingo tras la final del WTA 500 de Brisbane.

La bielorrusa Aryna Sabalenka , número 1 del mundo, derrotó a Kostyuk por 6-4 y 6-3, en 1h18m de acción en el Pat Rafter Arena y defendió el trofeo en el Brisbane International. No bien triunfó, la líder del WTA Tour celebró besándose los bíceps. Del otro lado de la red, con rostro serio, Kostyuk se marchó hacia su banco, sin estrecharla la mano a la vencedora. La transmisión oficial, advertida de que esto podía suceder, no mostró el momento en el que ambas jugadoras cruzaron sus caminos (tampoco la web oficial de la WTA informó al respecto).

image

En mayo de 2023, en Roland Garros, Kostyuk tampoco le había dado la mano a Sabalenka y, tras el match, sentenció: “Siempre generaliza en sus respuestas y lo que tiene que hacer es decir cuál es su opinión al respecto. Dice que todos los atletas rusos y bielorrusos están en contra de la guerra y yo conozco a algunos que están a favor”. La invasión bélica de Rusia a Ucrania dividió el vestuario.

El discurso de la ucraniana Kostyuk

Esta vez, la tensión estuvo en el discurso de la ucraniana durante la ceremonia de premiación. “Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, expresó Kostyuk, que tuvo muy buenas actuaciones durante el torneo, venciendo, por ejemplo, a la estadounidense Jessica Pegula (6°) y a la rusa Mirra Andreeva (9°). La organización, sabiendo la distancia entre ambas jugadoras, no les pidió que posaran juntas con los trofeos, como es habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2010256040189895101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2010256040189895101%7Ctwgr%5Eacaf224a74d48ec82fbbd16f7dfc6a6a5f902daa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ftenis%2Fkostyuk-le-nego-el-saludo-a-sabalenka-y-dijo-en-ucrania-estan-a-20-grados-y-hay-miles-de-personas-nid11012026%2F&partner=&hide_thread=false Marta Kostyuk spoke about Ukraine after her loss to Aryna Sabalenka in the Brisbane final



“I wanna say a few words about Ukraine. I play every day with pain in my heart. There are thousands of people who are without light and warm water right now. It’s -20 degrees outside. It’s… pic.twitter.com/nTsG6rTgBz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

Por su parte, Sabalenka comenzó su discurso de campeona dedicándole palabras agradables a su rival: “Quiero empezar felicitando a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis”.

Varias veces Sabalenka recibió críticas por argumentar que cree que el deporte debe permanecer fuera de la política. Incluso, fue señalada porque en 2021 asistió al discurso de año nuevo de Alexander Lukashenko, el presidente de Belarús que gobierna desde 1994 y muestra su apoyo a Vladimir Putin. En junio de 2023, en Roland Garros, incómoda por las constantes preguntas sobre la guerra en Ucrania, Sabalenka dijo: “No quiero que mi país esté en ningún conflicto, no apoyo la guerra.

Kostyuk no es la única tenista nacida en Ucrania que, desde el inicio del conflicto bélico, decidió no saludar a sus rivales rusas y bielorrusas. Lesia Tsurenko, 23° en 2019, se negó a darle la mano a Sabalenka en el Abierto de Australia 2024. Elina Svitolina, actual 13° y flamante ganadora del WTA 250 de Auckland (derrotó a la china Xinyu Wang por 6-3 y 7-6; sumó su 19° trofeo), también rehúsa del apretón tradicional por respeto a los soldados ucranianos.

Fuente: La Nación