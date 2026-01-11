domingo 11 de enero 2026

¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

En su primera competencia como binomio, la dupla sanjuanina-salteña logró su primera victoria de etapa en la categoría Challenger. Fue en la durísima etapa 7 del Dakar, donde ambos brillaron y lograron meterse de lleno en la pelea por la general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
6958519b1b35c_450
1768139610765

El Rally Dakar 2026 vivió este domingo una jornada para el recuerdo con el triunfo histórico de Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna, quienes se quedaron con la etapa 7 y llevaron al equipo argentino a lo más alto del podio en la categoría Challenger.

En un día desgastante, entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, el dos veces campeón del Dakar en motos volvió a demostrar su jerarquía, esta vez sobre cuatro ruedas. Benavides firmó un rendimiento sólido, preciso y veloz junto a Sisterna (naveante), consolidándose como una de las duplas más destacadas de la competencia. Con una impecable actuación en los 462 kilómetros cronometrados, más 414 de enlace, lograron su primera victoria de etapa en esta categoría, un hito clave en la evolución del salteño dentro del Dakar.

“Kevin se reinventó, fue por más y lo logró”, celebraron desde su entorno, según publicó El Tribuno. Las lesiones quedaron atrás, y el oriundo de Salta demostró que sigue siendo uno de los pilotos más determinantes del rally raid mundial, sin importar la categoría en la que compita.

El triunfo les permitió recortar tiempo en la clasificación general. Benavides y Sisterna avanzaron hasta el séptimo puesto y mantienen el objetivo de meterse en el top 10, siempre bajo su propia premisa: ir “paso a paso”. La solidez de la navegación de Sisterna y la experiencia del piloto fueron claves para este salto competitivo justo cuando el Dakar entra en su tramo decisivo.

La carrera continuará este lunes con el bucle Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir, con 236 kilómetros de enlace y una especial de 481 kilómetros. Será una jornada crucial que podría seguir moviendo la general, y allí estarán Kevin Benavides y Lichi Sisterna, listos para aprovechar el envión de un triunfo que ya quedó grabado en la historia del Dakar.

