domingo 11 de enero 2026

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

El robo ocurrió en la madrugada del viernes 9 de enero y el botín robado superaría los 6.000.000 de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Villa Aberastain

Video: ladrones robaron casi $6.000.000 en mercadería de un negocio de Pocito
La novedad sobre este hecho, es que un grupo de Facebook escrachó a los supuestos delincuentes que perpetraron el robo. Eso no es todo, también estarían ofreciendo toda la mercadería por las redes sociales; según la denuncia pública.

Mirá el video del robo en el super de Pocito:

Sobre el hecho, este ocurrió a las 6:35 personal policial de la Comisaría 7ª fue comisionado por el sistema Halcón a un local ubicado sobre Avenida Aberastain, antes de calle 12. En el lugar, los efectivos entrevistaron a Micaela Fernández, de 31 años, quien manifestó que fue alertada por una vecina sobre el ingreso de desconocidos a su comercio.

Al arribar, la damnificada constató que una de las puertas había sido violentada y notó el faltante de una balanza, una máquina cortadora de fiambre, distintos cortes de carne valuados en alrededor de un millón de pesos y varias cervezas, entre otros elementos.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el robo ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana. Al menos tres personas, con el rostro cubierto, ingresaron al local y actuaron con rapidez, llevándose mercadería y equipamiento en un corto lapso de tiempo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa a los sospechosos con la cara cubierta.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en un automóvil que los aguardaba en el exterior, conducido por un cuarto cómplice. Las imágenes del sistema de videovigilancia ya forman parte de la investigación.

