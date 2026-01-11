Horror en Mendoza: hallaron el cuerpo de una mujer tras un mes de silencio y detuvieron a su ahijado

Un crimen estremeció este domingo a la provincia de Mendoza. Una mujer de 74 años fue encontrada muerta en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio privado Cerro de la Capilla , en la zona de El Challao , departamento Las Heras . Por el hecho, su ahijado quedó detenido y es señalado como el principal sospechoso.

La víctima fue identificada como Silvia Susana Rodríguez . El hallazgo del cuerpo se produjo tras un llamado al 911 , realizado por una vecina que comenzó a preocuparse al no verla desde hacía casi un mes. La mujer relató que la ausencia era inusual y que, al acercarse a la vivienda, fue atendida por un hombre que dio respuestas evasivas, pese a que el auto de la propietaria permanecía estacionado en el lugar.

El operativo policial se desplegó poco después del mediodía. Al arribar al domicilio, los efectivos fueron recibidos por un sujeto que se identificó como Juan Manuel Ramírez, quien aseguró ser hijo de la mujer. El hombre intentó justificar la ausencia de Rodríguez diciendo que había viajado a Malargüe el viernes anterior. Sin embargo, su actitud nerviosa y las inconsistencias del relato despertaron sospechas.

Ante esa situación, los policías ingresaron a la vivienda para realizar una inspección. En el comedor encontraron cocaína y botellas de bebidas alcohólicas, elementos que reforzaron las dudas sobre la versión inicial. La recorrida continuó hasta llegar a una habitación cerrada con llave.

Al abrir esa puerta, los investigadores se encontraron con una escena estremecedora: el cuerpo de la mujer yacía sobre la cama, completamente desnudo y cubierto apenas por una sábana. El hallazgo desmoronó por completo la coartada del supuesto viaje.

Confrontado por la evidencia, Ramírez cambió su versión y admitió que la mujer había muerto el viernes. Según su nuevo relato, la víctima se habría opuesto a la realización de una fiesta en la vivienda y, en medio de una discusión, uno de los asistentes la habría asfixiado hasta causarle la muerte.

Las contradicciones del sospechoso, sumadas a los elementos recolectados en la escena, llevaron a los investigadores a desestimar su testimonio. Tanto Ramírez como su pareja, que también se encontraba en la casa, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.

FUENTE: Infobae