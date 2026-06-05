Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Lo que debió ser el cierre de un proceso doloroso se transformó en un desconcertante ida y vuelta judicial. Tras un insólito error, el tribunal a cargo del juicio contra Matías Olmedo tuvo que dar marcha atrás, anular la pena dictada y rectificar su propio veredicto. Aunque la víctima y sus familiares llegaron a festejar entre lágrimas una condena de 10 años de prisión en la puerta de los tribunales, esa pena hoy no está firme y el proceso penal quedó en suspenso.
"El amor no duele": el mensaje de la madre de M. tras la condena
Al referirse a las últimas palabras de Olmedo, quien aseguró seguir amando a la joven, fue contundente: "El amor no duele. Si vos amás a alguien no podés hacerle el daño que le hizo. Nadie tiene derecho, ella no era de su propiedad", afirmó.