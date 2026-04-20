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Caso de trata de personas

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan

La fiscalía sostuvo la acusación y pidió declarar culpables a los tres integrantes de la familia santafesina que es juzgada por un caso de trata que tuvo como víctima a una nena de 13 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres acusados durante una de las audiencias.

Los tres acusados durante una de las audiencias.

El juicio contra la familia gitana santafesina acusada de obligar a casarse a una adolescente, retenerla y someterla a la servidumbre entró en la recta final. Este lunes se escucharon los alegatos y la fiscalía pidió que se declarara culpables al matrimonio y a su hijo, juzgados por trata de personas. Como era de esperar, la defensa sostuvo la inocencia de los tres acusados y planteó que la unión matrimonial se dio en el marco de la costumbre de la comunidad gitana.

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El juez federal Daniel Doffo tendrá la última palabra y su veredicto se conocerá el próximo miércoles. Ahí dirá si son culpables o los absuelve. De eso dependerá si pasan a la audiencia de cesura, que es donde cada una de las partes expondrá su pedido de pena. Los fiscales Fernando Alcaraz y Alejandra Mángano, titular de PROTEX, ya habían adelantado en la acusación fiscal que solicitarán penas de14 años de prisión para la pareja y de 11 años de cárcel para el joven.

En el banquillo de los acusados están C.A.C. (45), C.I.C. (46) y su hijo C.F.G.C. (23), integrantes de una familia gitana oriunda de ciudad santafesina de Cabaña Leiva. Los dos hombres transitan el proceso con prisión preventiva, mientras que la mujer permanece con arresto domiciliario.

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El juicio es presidido por el juez Daniel Doffo.

El juicio es presidido por el juez Daniel Doffo.

De acuerdo con la acusación, el caso se remonta a marzo y abril de 2022, en Neuquén, cuando la víctima —que entonces tenía 13 años— fue sometida a una unión bajo rito gitano con un joven de 20 años. Para la fiscalía, ese hecho constituyó una forma de captación en un contexto de vulnerabilidad.

La investigación también sostiene que esa unión incluyó el pago de 825.000 pesos por parte de la familia del joven a los padres de la menor, lo que es interpretado como un mecanismo de captación con fines de explotación. Luego, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde habría sido sometida a explotación laboral y sexual, además de violencia física y psicológica.

En diciembre de 2024, el matrimonio santafesino vino a San Juan y dejó a su hijo, junto a la víctima y a su bebé, con la familia de la chica en el Barrio La Capilla, en Capital. Durante aproximadamente cuatro meses, la joven pareja permaneció en ese entorno familiar.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando el matrimonio santefesino regresó a San Juan con la intención de llevarse nuevamente a la joven. Según la fiscalía, la obligaron a subir a una camioneta y, durante el trayecto, la adolescente intentó escapar con su bebé en una estación de servicio de Caucete. La situación derivó en un llamado al 911 y en un operativo que terminó con la interceptación del vehículo en Ruta 141, a la altura de Caputo, donde la víctima fue finalmente rescatada.

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